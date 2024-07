Parigi 2024, la sinistra radicale di Mélenchon getta la maschera: “Niente atleti ebrei ai Giochi”

Antifà, pro Palestina e, neanche a dirlo, orgogliosamente antisemiti. A Parigi la gauche radicale guidata da Jean-Luc Mélenchon si prepara alla crociata antiisraeliana ai Giochi Olimpici. Come se non bastassero i guai del dopo voto, con Emmanuel Macron alle prese con il grattacapo della composizione del governo (“si farà ad agosto, ha detto) dalle file della France Insoumise piovono strali contro i ‘nemici ebrei’.

Giochi olimpici di Parigi, sinistra choc: niente ebrei

“Siamo a pochi giorni da un evento internazionale che si terrà a Parigi, i Giochi Olimpici. E sono qui per dire no, la delegazione israeliana non è la benvenuta a Parigi. Gli atleti israeliani non sono i benvenuti ai Giochi Olimpici di Parigi. Dobbiamo usare questo evento e tutte le leve che abbiamo per mobilitarci”. Così uno scatenato Thomas Portes, deputato dell’ultrasinistra. Prima del comizio antisionista in un raduno propalestinese nella Seine-Saint-Denis, intervistato da Le Parisien ha detto la diplomazia francese “deve esercitare pressioni sul Cio affinché la bandiera e l’inno israeliani non siano ammessi durante questi Giochi Olimpici, come avviene per la Russia”. Anche il compagno di partito Aymeric Caron la pensa così: “La bandiera israeliana, macchiata dal sangue degli innocenti di Gaza, non dovrebbe essere sventolata a Parigi”.

Intimidazioni e minacce di morte agli atleti

Il clima per la delegazione israeliana, partita per Parigi in vista dell’apertura dei Giochi di venerdì, è pessimo. Nel weekend alcuni atleti hanno ricevuto minacce di morte e telefonate minatorie. Il primo messaggio inviato per mail è firmato da un’entità che si è identificata come “l’Organizzazione di Difesa del Popolo” (che non esiste). “L’Organizzazione per la Difesa del Popolo annuncia che intende danneggiare qualsiasi presenza israeliana alle Olimpiadi. Se verrete, tenete conto che intendiamo ripetere gli eventi di Monaco 1972”. Addirittura tra cui il portabandiera della Cerimonia di apertura, il judoka Peter Paltchik, e il nuotatore Meiron Amir Cheruti, hanno ricevuto inviti ai loro funerali.

Arad: ci sentiamo emissari dello Stato di Israele

“Ci sentiamo come emissari dello Stato di Israele. I nostri atleti, ognuno di loro è qui per realizzare i propri sogni, ma c’è un altro livello, di missione nazionale”, ha detto Yael Arad, presidente del Comitato Olimpico di Israele, durante una conferenza stampa all’aeroporto Ben Gurion prima del volo. “La delegazione spera ovviamente di tornare in Israele con delle medaglie, ma la nostra prima vittoria è che siamo qui, che non ci siamo arresi, che dal 7 ottobre abbiamo partecipato a centinaia di gare… Ciò che ci guida è la bandiera di Israele”. Le parole dei parlamentari di Mélenchonc hanno scatenato la reazione della comunità ebraica francese.

La comunità ebraica: stanno mettendo un bersaglio sui nostri sportivi

Yonathan Arfi, presidente del Consiglio rappresentativo degli ebrei di Francia, ha detto che dal 7 ottobre France Insoumise legittima Hamas e “sta mettendo un bersaglio sulla schiena degli sportivi israeliani”. Poi ha ricordato gli undici atleti israeliani uccisi dai terroristi palestinesi ai Giochi Olimpici di Monaco nel 1972. Il ministro degli Esteri francese, Stéphane Séjourné, ha definito le parole del deputato di France Insoumise “irresponsabili e pericolose” affermando che la delegazione israeliana «è benvenuta». Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha aggiunto che le prese di posizione di Portes “puzzano di antisemitismo” e ha annunciato un dispositivo di sicurezza rafforzato h24 per gli sportivi israeliani.