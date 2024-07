La Ue proroga le sanzioni alla Russia. Mosca boccia subito Kamala Harris: “Parla male di noi”

Il Consiglio Ue ha prorogato le misure restrittive dell’Ue per le continue azioni della Russia volte a destabilizzare l’Ucraina per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2025. Le sanzioni, introdotte per la prima volta nel 2014, sono state notevolmente ampliate dal febbraio 2022, in risposta all’aggressione della Russia contro il Paese vicino. Oggi consistono in un ampio spettro di misure settoriali, comprese restrizioni al commercio, alla finanza, alla tecnologia e ai beni a duplice uso, all’industria, ai trasporti e ai beni di lusso. Riguardano inoltre il divieto di importazione o trasferimento di petrolio greggio trasportato via mare e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia all’Ue, la cancellazione dal sistema di messaggistica finanziaria Swift di diverse banche russe e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze nell’Unione Europea di diversi network legati al Cremlino. Inoltre, misure specifiche consentono all’Ue di contrastare l’elusione delle sanzioni. Per il Consiglio Ue, finché le azioni illegali della Federazione Russa continueranno a violare il divieto dell’uso della forza, cosa che costituisce una grave violazione degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Ue e adottare ulteriori misure, se necessario.

La Russia boccia subito Kamala Harris

Intanto, da Mosca, trapelano i primi commenti sul forfait annunciato da Joe Biden e sulla possibile successione di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. E le prime reazioni non sono concilianti. “Ci sono state alcune dichiarazioni piene di retorica piuttosto ostile nei confronti del nostro Paese”, ha affermato Peskov, commentando la possibile candidatura alla Casa Bianca della vicepresidente Usa Kamala Harris. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Fino ad ora non abbiamo registrato altre sue azioni in relazione alle relazioni bilaterali con un segno più o meno”, ha aggiunto Peskov.