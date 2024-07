Forza Italia recupera un seggio alla Camera dopo il riconteggio: entra Gentile jr, esce Scutellà (5S)

Forza Italia recupera un seggio alla Camera ai danni del Movimento Cinquestelle. La giunta per le elezioni di Montecitorio ha terminato il lavoro del riconteggio delle schede per il collegio camerale di Cosenza, che fu vinto da Annalaura Orrico dei Cinquestelle contro Andrea Gentile. Con il riconteggio, il forzista ha recuperato settecento voti chiudendo a poco più di duecento di vantaggio. Ma non sarà la Orrico ad uscire: ripescata nel proporzionale la coordinatrice regionale dei pentastellati rimarrà a Montecitorio, mentre dovrà lasciare lo scranno, Elisa Scutellà.

Il caso Cosenza e la sconfitta di Forza Italia

Alle elezioni politiche del 2022 in Calabria il centrodestra vinse otto collegi su nove tra Camera e Senato perdendo a sorpresa solo quello di Cosenza. Andrea Gentile, figlio di Tonino, senatore per 17 anni di Forza Italia prima e Ncd dopo, perse per circa 483 voti. Subito dopo le elezioni, però, Gentile fece ricorso chiedendo che gli venissero attribuiti i voti annullati per la preferenza multipla. Prima delle elezioni, infatti, il ministero degli interni aveva emanato una circolare nella quale chiedeva che il voto dato a più liste non venisse attribuito automaticamente al candidato del collegio camerale.

La giunta per le elezioni accolse il ricorso nonostante le vibrate proteste dei Cinquestelle che arrivarono ad occupare finanche l’aula della commissione, parlando di provvedimento incostituzionale.

Possibili ulteriori ribaltoni

Il figlio dell’ex sottosegretario all’economia e allo sviluppo economico dovrà aspettare la proclamazione ufficiale dell’assemblea che, però, è un atto formale. La Camera ha deciso sul principio dell’autodichia, cioè l’esclusività dei suoi provvedimenti non soggetti a nessuna giurisdizione di controllo e dichiarando che l’espressione di voto degli elettori dovesse essere rispettata.

L’elezione di Gentile con l’assegnazione in percentuale dei voti alle liste potrebbe, però, determinare ulteriori ribaltoni nelle assegnazioni dei seggi al proporzionale, considerando che si ricalcoleranno i coefficienti e che alcuni deputati vengono eletti nel collegio unico nazionale. La cugina di Andrea Gentile, Katya, consigliere regionale in Calabria, ha lasciato pochi mesi fa Forza Italia per passare nelle fila della Lega.