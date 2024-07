Foibe, ok unanime del Senato al Museo del Ricordo. Sangiuliano: “La Camera sia altrettanto rapida”

Via libera dal Senato al disegno di legge per l’istituzione a Roma del Museo del Ricordo. La commissione Cultura ha infatti approvato all’unanimità, in sede deliberante, il provvedimento voluto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Che ha lo scopo “di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra” Il Museo del Ricordo ha lo scopo “di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano”. Il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura. Il sognop si sta realizzando.

Foibe, ok unanime del Senato al Museo del Ricordo

Il ddl prevede che il Museo, per il suo funzionamento, abbia una dotazione iniziale di 8 milioni di euro in tre anni e 50 mila euro all’anno a decorrere dal 2026. Alla sua gestione provvederà la “Fondazione Museo del Ricordo”, ente di diritto privato costituito dal Ministero della Cultura a cui possono partecipare, oltre al MiC, la Regione Lazio, la Regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della Cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato. Nonché potrà essere arrichito da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Sarà il ministro della Cultura, con un proprio decreto, ad approvare gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione che sarà sottoposta alla vigilanza del Collegio Romano secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sangiuliano: “In Senato importante passo verso il Museo del Ricordo”

“La realizzazione del Museo è un dovere storico verso gli esuli istriani, fiumani e dalmata che hanno subito la dittatura comunista di Tito”. Furono le parole del ministro Sangiuliano quando il ddl fu approvato in Cdm. “Queste tragedie non devono essere dimenticate. Sono una parte importante della storia italiana e devono essere conosciute e comprese dalle nuove generazioni”. “Il voto odierno in sede deliberante della Commissione Cultura del Senato è un primo, importante passo verso l’istituzione del Museo del Ricordo. Ringrazio i senatori componenti la commissione per l’esame del testo, approvato il 31 gennaio in Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del sottoscritto, auspicando che in Commissione Cultura della Camera, chiamata ora a esaminarlo, i lavori siano altrettanto rapidi”.