Fedez annulla i concerti. “Ma è falso che sto male per colpa delle droghe e dell’alcol”

Fedez deve fermarsi dopo il ricovero per emorragia. “E’ con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze”, scrive il rapper Fedez sulle sue stories di Instagram. Fedez era stato ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico di Milano per un’emorragia interna, strascico dell’operazione subita in passato fa a causa di un tumore al pancreas. L’artista è stato persino costretto a smentire fake news che hanno accostato il ricovero all’abuso di droga e alcol. Già nello scorso autunno, Fedez era stato ricoverato per le emorragie provocate da 2 ulcere: l’ultimo episodio, ha spiegato, per fortuna è stato meno violento.

Ora Fedez è tornato a casa, e ha postato qualche storia in cui compare a casa con i figli. L’ex moglie Chiara Ferragni ha reagito alla notizia con un improvviso silenzio social, che si contrappone ad una presenza invece assidua registrata nelle settimane precedenti.

Fedez smentisce che le droghe siano la causa dei sanguinamenti

Ieri Fedez ha voluto fare un «chiarimento» sul suo stato di salute. Perché – ha detto su Instagram – sta «leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così». “Fortunatamente rispetto alle volte precedenti il sanguinamento è stato minore. Grazie per i messaggi che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista, spero mi dimettano oggi”.

“Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti” di cui ogni tanto soffre “non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo”, conferma Marco Antonio Zappa, il chirurgo che a fine settembre 2023 curò in urgenza Fedez per un’emorragia da due ulcere e che l’artista ringraziò pubblicamente al momento delle dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nome noto nel mondo come massimo esperto di chirurgia addominale, Zappa vuole fare chiarezza e parla all’Adnkronos Salute dopo l’ultimo ricovero di Fedez per un nuovo sanguinamento, nei giorni scorsi al Policlinico di Milano. “Voglio dire chiaramente – puntualizza il chirurgo – che il sanguinamento da anastomosi gastro-digiunale dopo intervento di duodeno-cefalo-pancreasectomia è un’evenienza che si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta”.