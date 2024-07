FdI continua a crescere e tocca il 29,2%. Atreju infierisce: “E’ l’effetto Formigli, grazie Corrado”

Non c’è niente da fare, è il tempo della destra, è il tempo di FdI. A tre settimane del voto per le Europee, Fratelli d’Italia cresce ancora e si conferma primo partito, arrivando al 29,2% (+0,4% rispetto al voto per l’Europarlamento). Il Pd è secondo al 24% (-0,1%), il MoVimento Cinque Stelle è terzo ma scende sotto al 10% e si assesta al 9,6% (-0,4%). Perdono qualcosina Forza Italia e Lega, rispettivamente al 9% e all’8,1% (-0,6% e -0,9%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum / YouTrend per Sky TG24. Il sondaggio viene ripreso nell’immediatezza della sua pubblicazione dalla pagina Fb di Atreju con grande euforia, ma soprattutto, con grande ironia, nello stile scherzoso e goliardico a cui hanno abituato da tempo. “E’ l’effetto Formigli”, si legge nel post, che viene introdotto con un “Grazie Corrado”.

Sondaggio Quorum / YouTrend per Sky TG24: l’avanzata di FdI

Cosa vuol dire? Il conduttore di Piazza Pulita è stato il gran cerimoniere dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale. Un servizio mirato ad impallinare la “gioventù meloniana” che ha aperto un nuovo caso e alimentato l’ennesima crociata delle opposizioni contro il governo. Parole gesti e atteggiamenti sono stati perentoriamente e inequivocabilmente condannati a partire dalla premier Meloni. Resta la critica alla modalità di un giornalismo con “la telecamera attaccata al buco della serratura” (Italo Bocchino ad “Otto e mezzo”) che è stato criticato anche da esperti super partes .

L’ironica frecciata di Atreju: “E’ l’effetto Formigli”

Insomma – irridono i ragazzi di Atreju- la mostrificazione di tutto un mondo – ricordiamo che ci sono state due dimissioni in Gn e altri provvedimenti di FdI sono in arrivo- non sta andando affatto bene, dal punto di vista della visione del conduttore di La 7. Se “l’effetto Formigli” si traduce in un incremento dei voti, allora dobbiamo dirgli grazie. Scherzano gli utenti Fb: “Un’altra inchiesta sul fascismo e FdI arriva al 30%…”.

FdI cresce rispetto alle Europee: i “buontemponi” di Atreju strapazzano Formigli

Verrà colta l’ironia o a sinistra dimostreranno ancora una volta di non saper ridere? Giorni fa il team Atreju aveva realizzato un video spassosissimo sul caso dell’occupante di case, onorevole Ilaria Salis: il titolo suonava così: “la nuova hit dell’estate della sinistra”, un ritornello cantato da Bello Figo, (“Io non pago affitto oh oh oh”). Un’inguaribile voglia di alleggerire la seriosità della polemica politica che si era manifestata soprattutto durante la campagna elettorale delle elezioni Europee. I giovani di Atreju si inventarono un’originale campagna elettorale; utilizzando manifesti digitali con i volti dei più accaniti giornalisti e intellettuali antimeloniani: “Anche se lei/lui ci rimane male, tu scrivi Giorgia”. Tra questi non mancò, naturalmente Corrado Formigli. Apriti cielo: “Fascistoidi”, bollò i manifesti digitali Lilli Gruber nella sua trasmissione “Otto e mezzo”. Si adontarono tutti a sinistra, incapaci di ridere, di ironizzare, privi di ogni spirito goliardico. Ditino alzato e demonizzazione”.