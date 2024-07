Donna morta al ristorante per una cena di pesce: domani l’autopsia per stabilire le cause

Sarà conferito domani l’incarico al medico legale che eseguirà l’autopsia sul corpo di Giuliana Faraci, la donna di 40 anni morta improvvisamente, dopo una cena a base di pesce, a Sant’Agata Militello, nel Messinese. Il Pm di Patti, Andrea Apollonio, che coordina l’inchiesta con il Procuratore capo Angelo Cavallo, vuole vederci chiaro sulla morte della giovane donna.

La cena al ristornate venerdì scorso

Sono stati i familiari di Giuliana Faraci a presentare la denuncia al Commissariato di Polizia per chiedere di conoscere le cause della morte. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Patti, venerdì sera la donna era andata a cena fuori con alcune amiche. Tornando a casa si è sentita male. Della comitiva è stata l’unica ad avere un malore. Con febbre, diarrea e vomito. Il legale della famiglia, l’avvocato Salvatore Mancuso, attende ‘fiducioso’ gli esiti dell’autopsia per avere dei chiarimenti medico-legali sulle cause di questa tragica e prematura morte. Dopo una giornata di malessere, la donna, domenica, è stata visitata dai medici del 118. Ieri la morte.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Patti in attesa dell’autopsia. “Siamo increduli e devastati dal dolore, cara Giuliana ci hai lasciato troppo presto. Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può’ rassegnare a una morte di cui non ci sono spiegazioni”, ha scritto sui social il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso.

Il mistero sulla scomparsa della donna

L’autopsia stabilirà le cause del decesso che ad oggi resta un mistero. Se il cibo fosse stato avariato avrebbe riguardato anche le altre persone che erano a cena, seppure non sia dato stabilire cosa abbia mangiato Giuliana Faraci e cosa abbiano mangiato le sue amiche. Potrebbe essersi trattato di un’intolleranza o di un’allergia alimentare, condizioni soggettive in grado di determinare la reazione della donna. L’esame autoptico chiarirà i motivi della morte stabilendo, chiaramente, anche eventuali responsabilità dei gestori del ristorante.