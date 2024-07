Ddl sicurezza, stretta sulle okkupazioni: passa l’emendamento di FdI che difende il diritto alla proprietà

Stretta di vite sulle occupazioni abusive. Approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia che estende la disciplina prevista nel ddl sicurezza sulla occupazioni abusive di immobili, anche alle relative cantine e magazzini. Un passo in avanti a difesa del diritto alla proprietà minacciato dalle occupazioni abusive, tornate alla ribalta delle cronache dopo le parole di Ilaria Salis, l’eurodeputata di Avs fieramente okkupante.

Sicurezza, passa l’emendamento di FdI sulle occupazioni

“Con il ddl sicurezza sarà più semplice e rapido riottenere il possesso di un immobile illegittimamente occupato. E grazie a questo emendamento ciò che era previsto per le abitazioni si estenderà ad esempio alle relative cantine e magazzini”. Così le deputate di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, prima firmataria dell’emendamento e Augusta Montaruli, relatrice del ddl Sicurezza.

Kelani-Montaruli: un passo in avanti per la tutela della proprietà

Con questo emendamento, spiegano, “abbiamo voluto segnare ancor di più il passo della lotta agli occupanti abusivi e della tutela del diritto di proprietà. Mentre a sinistra inneggiano all’occupazione e ne fanno una ‘battaglia politica’, noi difendiamo le case degli italiani ed il sacrosanto diritto di vedersi restituito ciò che viene indebitamente sottratto”, concludono le due parlamentari del partito di Giorgia Meloni.

Molteni: vergognosa l’uscita di Ilaria Salis

Contro la sfida della prof antifascista che ha lasciato i domiciliari in Ungheria dopo l’elezione si era già pronunciato il sottosegretario all’Interno, il leghista Nicola Molteni. “Trovo vergognosa l’uscita dell’onorevole Salis sulle case popolari. L’unica risposta è il pacchetto sicurezza, di cui uno degli elementi fondamentali è proprio la norma per sanzionare in maniera più gravi le occupazioni abusive e illecite”.

Se per la Salis, “chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket o ai palazzinari” per il governo, invece, “la proprietà è un diritto inviolabile, e sono troppi i casi che si vedono espropriato e limitato un diritto costituzionalmente tutelato”. Nello specifico, Molteni non ha rivendicato solo pene più severe per chi si insedia abusivamente in casa d’altri, ma ha ricordato come la nuova normativa preveda anche “una procedura d’urgenza per riassegnare al legittimo proprietario il bene occupato”.

La difesa dei più deboli e degli anziani

Se la militante antifascista ha addirittura sostenuto che “vivere in una casa occupata non è qualcosa da furbetti ma è anzi logorante”, perché “ti fa vivere quotidianamente nella paura che ti vengano a svegliare e ti buttino fuori di casa”, il pacchetto sicurezza spinge proprio per restituire l’alloggio al suo legittimo titolare. E difende i più deboli e meno tutelati, come gli anziani, che, magari al rientro da un ricovero in ospedale, si trovano la casa occupata.