Dalla Regione Toscana pioggia di soldi all’azienda dello Spalletti “green”: «Fare il vino è come allenare…»

“Ti richiamo io, sono sul trattore e gli altri contadini mi guardano male se parlo al telefonino”, amava dire ai giornalisti, qualche anno fa, Luciano Spalletti, dalla sua tenuta agricola in Toscana. Oggi, all’indomani della clamorosa uscita dell’Italia dagli Europei, il Ct azzurro potrebbe cambiare idea e decidere di rispondere al telefono subito, magari per ricevere una bella notizia, come quella di un sovvenzionamento alla sua azienda agricola, “La Rimessa”, dalla Regione Toscana. L’ultimo bonifico, piccolissimo, è arrivato proprio nelle ore in cui l’Italia si preparava a scendere in campo: 128,64 euro, il 17 giugno scorso, dall’agenzia regionale toscana Artea sul conto della Safe società agricola, intestata a Luciano Spalletti, come racconta oggi Open, il quotidiano di Mentana.

I finanziamenti a Luciano Spalletti per le sue attività agricole biologiche

Artea, amministrata dalla moglie, Angela Tamara, negli ultimi dodici mesi “ha incassato vari bonifici, in tutto 20.770,85 euro di aiuti pubblici, il grosso dei quali per una ragione “green”: la scelta della società di introdurre e poi mantenere l’agricoltura biologica. La somma è considerevole perché la società ha un fatturato inferiore ai 200 mila euro e nell’ultimo bilancio depositato registrava una perdita di 3.143 euro”, scrive Open, secondo cui lo Stato italiano ha anche bonificato alla Safe il 31 maggio 2023 “un contributo a fondo perduto da 2 mila euro a titolo di risarcimento per le restrizioni subite con il Covid (che quell’anno però non c’erano più) ed è evidente che l’agricola di Spalletti senza aiuti pubblici avrebbe avuto perdite assai rilevanti rispetto ai ricavi”.

Niente di strano, sia chiaro: anche “La Rimessa srl” di Montaione in provincia di Firenze, società che gestisce come b&b alcuni casali ristrutturati nella campagna di quel paese fiorentino, ha incassato 6.206,89 euro di contributi a risarcimento delle restrizioni Covid tutti nel 2023 fatta eccezione per un bonifico da 407 euro a saldo emesso il 4 aprile scorso. Sul sito de La Rimessa è proprio Luciano Spalletti a dare il benvenuto ai possibili ospiti, pubblicando anche un video in cui spiega la filosofia di quell’albergo diffuso di campagna.

Il video di accoglienza alla Rimessa del mister azzurro