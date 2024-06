L’Italia è fuori dagli Europei: in Germania l’anno zero del nostro calcio. Ora serve una rifondazione azzurra

Eliminazione amara e umiliante per gli Azzurri agli Europei in Germania. La Svizzera vince in scioltezza per 2 a 0 contro Donnarumma e compagni, che non sono mai entrati in partita. “Quel gol all’inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi”, ha commentato il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ai microfoni Rai.

“Quello che ha fatto la differenza – ha aggiunto Spalletti – è il ritmo, avevamo un ritmo troppo inferiore a loro nel primo tempo. Anche nelle individualità c’era un passo differente”. “Il ritmo e la freschezza fa sempre la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo. Ci vuole continuità e sacrificio, in diversi siamo stati poco continui. Probabilmente non ci siamo arrivati in condizioni eccezionali”.

Il portiere azzurro Donnarumma, l’unico sempre all’altezza della situazione in questi Europei, non cerca alibi. “Fa malissimo, chiediamo scusa a tutti – ha detto dopo il match il portierone azzurro – Abbiamo deluso e loro hanno meritato, non c’è altro da dire. Abbiamo fatto fatica in tutta la partita, tranne nel finale. Dovevamo farlo prima, abbiamo perso troppi palloni e lasciato troppi spazi a loro. È una partita durissima da digerire, ma è andata così e c’è da accettarlo. È mancato un po’ tutto in questa gara, coraggio e qualità. Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, hanno avuto sempre loro il pallino del gioco. Nel secondo abbiamo preso subito gol ed è diventata ancora più dura”.

La partita contro la Svizzera ha evidenziato limiti e storture di una squadra senza una vera anima, trascinata avanti dagli episodi casuali più che dalle giocate ben pensate, quel calcio spumeggiante a cui Luciano Spalletti aveva abituato tutti alla guida del Napoli si è visto soltanto nel primo tempo della sfida contro l’Albania. Alla Nazionale azzurra, tra l’altro campione d’Europa in carica, è mancato tutto. Il 2-0 non dice a sufficienza quanto sia stata brutta l’Italia, senza qualità né spirito combattivo. Lenta, quasi svogliata, tanto che alla Svizzera è bastata una partita normale per interrompere quella striscia negativa contro gli azzurri che durava da 31 anni. Germania, anno zero, dunque. Per ricostruire con umiltà e determinazione. Per una vera rifondazione azzurra.