Crosetto: “Uniti nel sostegno all’Ucraina. Droni essenziali a Kiev per la pace”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interviene sul vertice Nato di Washington e conferma la solidità dell’alleanza a sostegno dell’Ucraina. “Al summit della Nato c’è stata coesione e determinazione tra gli Alleati. Prosegue l’opera di sostegno all’Ucraina. Focus su postura di difesa e deterrenza a 360° per affrontare gravi crisi emergenti sul fianco Sud”, scrive su X il titolare della Difesa.

Crosetto: “Droni importanti per Ucraina”

Crosetto ha poi parlato della necessità di dotare Kiev di alcuni droni strategici: “L’impegno della comunità internazionale a sostegno dell’azione della Nata a difesa della pace, richiede azione congiunta anche nell’approvvigionamento di nuovi sistemi, quali i droni, essenziali per rafforzare le capacità di difesa”, ha aggiunto il ministro.

Il ministro di FdI ha commentato l’accordo che comprende i Paesi dell’est: “Soddisfazione per l’ accordo con Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord per il Corridoio Paneuropeo che collega Mar Adriatico e Mar Nero”, ha scritto il ministro. “E’ un passo fondamentale per migliorare la mobilità militare della Nato che contribuisce allo sviluppo della regione e alla stabilità di tutta l’Europa”.

“Nato essenziale per la democrazia”

“L’importanza di partecipare al vertice per i 75 anni della Nato ci ricorda quanto è stata importante la democrazia nel mondo e quanto è importante, visto i tempi che viviamo, il lavoro che si dovrà fare nei prossimi anni. Tre anni fa pensavamo che fosse una organizzazione ormai datata e oggi invece riscopriamo la necessità”, ha detto ancora Crosetto a margine dell’evento di premiazione del NIAF in onore del generale Chris Cavoli a Washington.

Nel corso del Summit, il ministro della Difesa ha firmato, insieme al collega tedesco Boris Pistorius, una lettera di Intenti su Integrated Air and Missile Defence Capability Coalition, riaffermando l’impegno dell’Italia nel sostenere la capacità di difesa ucraina. “La cronaca di questi giorni ci conferma la necessità di impegno da parte della comunità internazionale per assicurare un adeguato sistema di difesa aerea che protegga i civili innocenti dai missili russi”, aveva sottolineato il ministro.