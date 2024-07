Como, bomba carta contro la sede di FdI. Santanchè: “Il silenzio della sinistra fa più danni dell’ordigno”

Una bomba carta è stata lanciata contro la sede di FdI–Lista Civica Futura a Cadorago, in provincia di Como. I locali ospitano anche Forza Italia. L’accaduto è stato denunciato sui propri social dalla Lista Civica, che ha anche sporto denuncia. “Durante la notte la nostra Sede Lista Civica Futura-Fratelli d’Italia e Forza Italia sita in Via Verga nr.2 ha subito un atto vandalico da parte di ignoti, con un tentativo di incendio dei locali! È stata nostra premura denunciare alle forze dell’ordine l’accaduto e prendiamo le distanze da questi comportamenti”, si legge nel post, corredato di foto. Nell’attentato non ci sono stati feriti e anche i danni sono stati contenuti. Ma resta la gravità del gesto.

Bomba carta contro la sede di FdI

“Esprimo preoccupazione per lo scoppio di un ordigno rudimentale nella sede di Fratelli d’Italia a Cadorago, in provincia di Como, che ospita anche Forza Italia e la Lista Civica Futura. Nell’esprimere solidarietà ai rappresentanti politici locali, auspico che la condanna sia trasversale e che i responsabili siano al più presto individuati”, ha commentato il senatore di FdI, Sandro Sisler. “In una fase storica in cui si acuiscono le preoccupazioni per una recrudescenza dello scontro politico, è necessario pronunciare parole nette ogni qual volta avvengono episodi simili, chiunque siano gli autori e le vittime della violenza”.

FdI: “Necessaria una condanna da parte di tutte le forze politiche”

Di “ulteriore fatto grave che contraddistingue un periodo non facile caratterizzato da rigurgiti di violenza politica contro il nostro partito” ha parlato poi il senatore di FdI Gianpietro Maffoni. “È ora di fermare questo clima d’odio e mi appello soprattutto alla sinistra per condannare questi gesti di cui davvero non si sente il bisogno in un momento nel quale tutti dovremmo lavorare nella stessa direzione per risanare la nostra Nazione”.

Santanché: “Il silenzio della sinistra fa più danni della bomba carta”

Da sinistra, invece, si registra solo silenzio. “La sinistra, sempre pronta a condannare le violenze degli altri, ancora una volta sta zitta quando colpiscono qualcuno di destra. Il suo silenzio fa più rumore e danni della bomba carta”, ha scritto su X il ministro del Turismo, Daniela Santanché.