Bonus vacanze: fino a 1.400 euro per viaggi effettuati entro dicembre. Tutte le modalità per richiederlo

Il bonus vacanze, che riguarda i viaggio effettuati da maggio a dicembre 2024, quest’anno prevede fino a un contributo massimo di 1.400 euro. Una misura che varia a seconda delle notti trascorse in albergo e, ovviamente, dell’Isee e che consente a tante famiglie di usufruire di un contributo sostanziale per le ferie.

Chi ha diritto al bonus vacanze

Il contributo copre parte delle spese per le vacanze dei beneficiari, per tutti i viaggi prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre 2024. L’agevolazione è indirizzata ai pensionati che risiedono in Italia e sono iscritti a specifiche gestioni previdenziali, come la Gestione dipendenti pubblici, la Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex Fondo Credito) e la Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Possono usufruirne anche i coniugi conviventi e i figli con disabilità grave o invalidità civile al 100%, a condizione che siano inclusi nell’attestazione Isee del pensionato.

L’importo del Bonus Vacanze varia in base alla durata del soggiorno e del reddito Isee dichiarato. Per soggiorni di almeno 15 giorni e 14 notti, l’importo massimo è di 1.400 euro, mentre per soggiorni di 8 giorni e 7 notti è di 800 euro. La percentuale