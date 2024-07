“Bisogna assassinare Trump”: da Johnny Depp a Madonna, le frasi che hanno seminato odio negli anni (video)

“Quando è stata l’ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?”, chiedeva Johnny Depp dal palco di un festival cinematografico britannico, tra le risate generali, prodromico di una lunga campagna d’odio contro Donald Trump. Correva l’anno 2017, Trump era alla Casa Bianca e l’attore di “Pirati dei Caraibi” fu costretto a scusarsi per la battuta, ma intanto tutti i ragazzi del mondo avevano ascoltato quella frase scioccante, pronunciata da uno dei volti di punta della Disney. L’attentatore di Donald Trump, all’epoca di quel video, divenuto virale, aveva appena 13 anni. Chissà che effetto avrà provocato nella platea dei giovani e giovanissimi questo sdoganamento della violenza politica.

E chissà che effetto avrà avuto per un tredicenne ascoltare una delle cantanti più famose d’America come Madonna, invitare a “far saltare in aria la Casa Bianca”, come detto in un evento pubblico (21 gennaio 2017). Parole d’odio che si associano a tanti momenti deliranti. Tra i tanti, il video del rapper Snoop Dog, un altro idolo dei giovanissimi, nel quale un pagliaccio vestito da Trump viene assassinato con un colpo di pistola.

Perché quello che tutti sanno e che in pochi vogliono ammettere, è che il 13 luglio 2024 l’America ha raccolto i frutti di una lunga campagna d’odio contro Donald Trump: una semina durata nel tempo. Hanno rappresentato l’ex presidente Usa come un guerrafondaio mentalmente instabile. Poco importa che, sotto la sua presidenza, gli Usa non siano entrati in guerra. Niente a che vedere con il predecessore Barack Obama, che di interventi militari ne ha promossi diversi, ma ha ricevuto il Nobel per la pace. A proposito di stabilità mentale, meglio tacere sul suo successore, quel Joe Biden sempre più imbarazzante e indifendibile. Proprio Joe Biden i politici Usa dem hanno le responsabilità più pesanti.

Hanno rappresentato Trump come un dispotico e potenziale tiranno. E il tiranno, come si legge sui libri di storia, va abbattuto con tutti i mezzi. Non a caso, in queste ore sui social, gli esponenti repubblicani hanno raccolto i video delle frasi incendiarie pronunciate da autorevoli esponenti del partito democratico Usa. Da Nancy Pelosi allo stesso Biden.

Paradosso dei paradossi, come aveva ricordato il Secolo d’Italia, persino il cattivo dei “Buffycats”, il cartone animato che la Rai ha diffuso in tutto il mondo (anche negli Usa) era una copia conforme di Donald Trump. Una demonizzazione mediatica e politica che, il 13 luglio 2023, ha prodotto i suoi frutti avvelenati.

Listen to their words.

Every single one of these Democrats caused the assassination attempt on President Trump because they have been ordering it for years.

And the media has echoed them and lied continuously about Trump.

These people are sick.

pic.twitter.com/6LUIxq2EM7

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 14, 2024