Bindi su Berlusconi e i pregiudizi duri a morire. Sfregio a La7: aeroporto dedicato? Viaggio in treno (video)

Rosy Bindi e le vecchie ruggini con Berlusconi: siamo al paradossale. Perché quando gli argomenti reali mancano, ci si rifugia nella stravaganza dialogica, nell’estrosità della rivisitazione… In una parola: nel grottesco di argomentazioni e giustificazioni. È quanto, più o meno, abbiamo visto accadere ieri nella puntata di In Onda (clicca qui per vedere l’estratto video dell’intervento in oggetto), quando Luca Telese ha infilzato l’ospite di turno, Rosy Bindi, con una domanda a effetto piazzata sotto la cintura, e a cui l’interpellata ha replicato con una certa bizzarria di giustificazioni. «Lei avrebbe qualche difficoltà a volare ora da Roma per andare in Lombardia col tagliandino dell’aeroporto Silvio Berlusconi?», è stato allora l’interrogativo, mirato a provocare platealmente sulla decisione di intitolare l’aeroporto di Malpensa all’ex premier, che tante sollevazioni di scudi ha registrato negli ultimi giorni…

Rosi Bindi su Berlusconi, la provocazione in tv

Una domanda che punta in alto. E non solo per il rimando a un volo aereo. Così, l’ospite in studio non delude le aspettative. E rispondendo con una battuta che sembra cavarla d’impaccio, asserisce: «Intanto sono venuta in treno». Poi, aggiunge provando a stemperare i toni e a dissimulare la sorpresa per la domanda scomoda piovuta in diretta, argomenta: «Di solito uso l’aeroporto di Fiumicino, ma su Berlusconi mi sono già espressa diverse volte»…

Bindi su Berlusconi e l’aeroporto dedicato: la replica al vetriolo

Peccato la Bindi torni a farlo, e con il solito mantra che ripertica vecchie ruggini e slogan d’antan declinati all’attualità dell’agenda politica. «Io credo che Berlusconi sia una persona che ha diviso questo Paese e che continuerà a dividerlo. Anche sui temi attuali – azzarda – questa riforma è figlia sua in qualche modo. Forza Italia lo dice». Il riferimento è chiaramente al ddl Nordio, approvato dalla Camera.

Il solito attacco sulla giustizia e il tema del personaggio “divisivo”

Un calice amaro evidentemente da mandare giù, e su cui la Bindi commenta nel più classico degli stilemi ideologizzanti e propagandistici: «È la giustizia che protegge i potenti e che si accanisce con i ragazzi che si incontrano per bere una birra o che dipingono un muro»… «Bere una birra» e «dipingere un muro»: sono state proprio queste le parole con cui l’ex ministra ha riassunto e derubricato sommariamente fior di denunce e indagini. Fiumi di parole versate e sforzi spesi, che hanno inondato la cronaca, la politica e il dibattito sociale degli ultimi anni. E tutto con la solerte Marianna Aprile a dare manforte all’ospite in studio con incisi e sottolineature vigorose a margine…

«Se ho bisogno volo, dopodiché dirò Malpensa. Ecco: vado a Malpensa»…

Così, a riprendere il bandolo di una matassa attorcigliatasi sull’inverosimile, ci prova il buon Telese. Il quale, sommessamente, prova a tirare la volata a un finale quanto meno ironico: «Quindi il titolo è: la Bindi non vola più su Malpensa», chiosa il conduttore. E lei, sorridendo con fare bonariamente beffardo, replica: «Io se ho bisogno ci volo chiaramente, dopodiché dirò Malpensa. Ecco: vado a Malpensa». Perché il pregiudizio strumentale e la polemica propagandistica sono duri da abbattere. E soprattutto da ammettere.

Malpensa, è ufficiale: l’aeroporto intitolato a Silvio Berlusconi

Nel frattempo, a margine di polemiche e recriminazioni, ci corre di segnalare che proprio mentre scriviamo arriva la conferma della notizia che l’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato: «L’Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa-Silvio Berlusconi». La società di gestione Sea, fa sapere il Mit, «provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione». Sulla questione, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime «grande soddisfazione». rosi Bindi chissà… Resta il fatto che, volente o nolente, dovrà aggiornare il suo lessico in merito all’intitolazione dello scalo aeroportuale milanese…