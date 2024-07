Biden sempre più isolato, lo molla anche Obama: dubbioso che possa vincere contro Trump

Il presidente Joe Biden sta “bene” ha detto giovedì un consigliere della sua campagna, un giorno dopo essere risultato positivo al Covid-19. Gli assistenti alla sua campagna insistono sul fatto di non considerare scenari alternativi a Biden, secondo l’agenzia di notizie Bloomberg nonostante montino le pressioni che ne chiedono le dimissioni. Il presidente è in isolamento nella sua casa in Delaware. Se Biden continuasse a risultare positivo al Covid per un lungo periodo, non sarebbe in grado di tenere il tipo di manifestazioni, interviste e altri eventi che i colleghi democratici lo hanno esortato a tenere per dimostrare di essere ancora in grado di reggere il Paese.

Secondo la Cnn, Biden in effetti sarebbe sempre più isolato all’interno del Partito democratico. Nelle ultime ore anche Barack Obama sarebbe intervenuto per chiedere al presidente un passo indietro. Obama ha detto ad amici che il sentiero verso la vittoria per Joe Biden si è ristretto di molto e pensa che il presidente abbia bisogno di considerare seriamente la fattibilita’ della sua candidatura. Lo riporta il Washington Post, che cita molteplici persone a conoscenza del pensiero di Obama. L’ex presidente ha parlato con Biden solo una volta dalla sera del disastroso dibattito tv con Donald Trump, e ha sempre dichiarato che ogni decisione sulla candidatura tocca al presidente. Ma Obama ha anche sottolineato la sua preoccupazione riguardo l’eredità che Biden lascerebbe sulla sua storia personale e quella del Paese, a rischio di un cambio che potrebbe portare, secondo i Democratici, a una svolta autoritaria.

Secondo il Post e altri media americani, da settimane Obama sta guidando conversazioni private assieme all’ex speaker della Camera Nancy Pelosi per tirare le file del partito e spingere Biden a farsi da parte. La nuova rivelazione riguardo la “fattibilita'” della candidatura arriva nelle ore in cui si parla di un possibile ritiro del presidente, che annuncerebbe la sua scelta nel weekend.