Biden, la Casa Bianca costretta a smentire cure per il Parkinson. E i democratici ora serrano i ranghi

Il New York Times che rivela di presunte visite ricorrenti di un medico esperto di Parkinson alla Casa Bianca, la Cnn che invita il presidente Usa a “sfruttare il vertice Nato per salvare se stesso” e i dem che fanno quadrato per puntellarne la difficile posizione. Nel giorno in cui si apre a Washington il summit dell’Alleanza Atlantica, l’attenzione dei media Usa resta focalizzata sulle condizioni di salute di Joe Biden e sulle sue effettive possibilità di restare in corsa per le presidenziali. Ieri il presidente ha ribadito la sua ferma volontà di rimanere in corsa.

La Casa Bianca costretta a smentire che Biden sia in cura per il Parkinson

Secondo quanto rivelato dal New York Times, dai registri dei visitatori della Casa Bianca, tra luglio 2023 e marzo di quest’anno, risulterebbero ben otto visite compiute dal medico esperto di Parkinson Kevin Cannard. Sostanzialmente, una al mese. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha però smentito che il presidente sia stato sottoposto a controlli specifici così assidui, spiegando che le visite neurologiche sono state solo tre da quando ha iniziato il suo mandato, dunque una l’anno come da routine. “Non importa quanto insistiate, non importa quanto vi arrabbiate con me, non intendo confermare alcun nome. Non importa nemmeno se compare nei registri ufficiali. Ciò che posso dire è che il presidente ha incontrato un neurologo nell’ambito dei suoi controlli medici in tre occasioni”, ha detto Jean-Pierre, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso di un punto stampa.

Anche il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto di non avere “alcuna ragione di dubitare” delle capacità cognitive del presidente Biden. Interrogato dai giornalisti nel briefing alla Casa Bianca sui suoi incontri con Biden, Kirby ha dichiarato di trovarsi “a disagio” nel rispondere a queste domande come portavoce e consigliere del Presidente. Tuttavia, ha precisato che non dubita delle capacità di Biden, citando in particolare la “padronanza dei concetti” e la “natura indagatrice” del presidente, a dimostrazione del fatto che è “completamente padrone di fatti e cifre”.

Il “suggerimento” della Cnn: “Al vertice Nato Biden salvi se stesso, prima dell’Ucraina”

La Cnn, però, ha pubblicato un articolo dell’analista politico Stephen Collinson, secondo il quale “prima che Biden possa salvare l’Ucraina, deve sfruttare il vertice della Nato per salvare se stesso”. Per Collinson nessuno si immaginava che l’incontro di Washington si trasformasse in un test pubblico sulla salute e sulle capacità cognitive dell’81enne presidente, la cui campagna di rielezione si trova a un crocevia decisivo dopo la sua disastrosa performance nel dibattito di Atlanta. “Sono giorni surreali a Washington”, scrive l’analista, per il quale i successi di Biden in ambito Nato, dall’aver scongiurato l’occupazione totale dell’Ucraina all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza, saranno eclissati dalla battaglia per salvare il suo futuro politico. Ogni passo, ogni gesto che farà e ogni parola che pronuncerà saranno sottoposti a un attento esame, soprattutto nei momenti in cui “andrà a braccio”, ha sottolineato Collinson, secondo cui il presidente dovrà lottare parecchio per ricostruirsi un’immagine dopo i momenti di difficoltà mostrati nel faccia a faccia con Trump davanti a 50 milioni di telespettatori.