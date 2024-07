Biden in confusione totale, altro che gaffe: in radio si definisce la prima donna di colore vicepresidente (video)

Altro che gaffe, con l’ultima intervista alla radio il presidente Biden dimostra di essere in confusione totale, addirittura di non sapere più nemmeno chi sia… Non bastava il discorso farneticante di ieri in occasione delle celebrazioni della festa americana del 4 luglio in cui ha alternato ricordi personali, esternazioni sul traffico e commenti su presunti incursori che avrebbero messo a dura prova gli uomini della sicurezza e l’impenetrabilità del presidio della Casa Bianca. No, purtroppo Biden sembra ormai fuori controllo: e non si tratta più di semplici gaffes o momentanei vuoti di memoria. Oggi, infatti, una nuova performance del presidente dem si traduce in uno svarione che desta più preoccupazione del solito.

Un inciampo purtroppo andato in onda durante un’intervista radiofonica in Pennsylvania , in cui Joe Biden è incappato in un ennesimo carpiato mentale definendosi «orgoglioso» di essere la prima «donna nera a servire alla Casa Bianca con un presidente nero». Ossia, confondendosi con la sua vice, Kamala Harris, entrata nella storia per essere stata la prima donna e la prima donna afroamericana a diventare vicepresidente degli Stati Uniti.

Biden tells a Philadelphia radio station that he’s “proud” to be “the first black woman to serve with a black president” 🤔 pic.twitter.com/kP5J7Q9lYy — RNC Research (@RNCResearch) July 4, 2024

Altro che gaffe: in un’intervista radiofonica Biden si mostra in confusione totale

Inutile cercare un senso logico alle sue esternazioni, ai suoi tentativi di ragionamento. Inutile sperare che le cose possano migliorare. E sotto gli occhi di tutti ormai quanto e come venga meno a ogni frase, a ogni intervento pubblico, anche l’ultimo fragile appiglio a cui staff e sostenitori provano disperatamente ad aggrapparsi. Come, uno su tutti, un alto funzionario del Comitato nazionale democratico che solo nelle scorse ore asseriva: «L’unica cosa che può davvero placare le preoccupazioni è che il presidente dimostri di essere in grado di gestire questa campagna». Un’illusione svanita poco dopo con il no sense elargito dal presidente alla radio confondendo il suo ruolo con quello di Kamala Harris.

Solo una settimana fa il disastro del dibattito tv, e ora…

Tutto viene giù, e si sgretola pezzo dopo pezzo, soltanto una settimana dopo il disastroso duello verbale con Trump. Altro che serata difficile, che «casino» fatto estemporaneamente per colpa della stanchezza accumulata coi viaggi: alla vigilia di un weekend chiave per la sua candidatura, il presidente “non brilla” nell’intervista con una radio di Philadelphia, in vista della visita in Pennsylvania in programma domenica. Biden va nel pallone confondendo il suo ruolo con quello della sua vice Kamala Harris. E nel mix va indietro nel tempo, a quando il presidente americano non era lui, ma Barack Obama. Siamo davvero oltre. E l’interrogativo resta lo stesso e si attorciglia sempre di più: si ritira o non si ritira? Questo è il dilemma…