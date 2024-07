Trump ci ricasca, gli insulti a Biden e Kamala Harris dal campo di golf finiscono in rete: “Il vecchio si ritiri, lei patetica” (video)

Trump ci ricasca. O ci vuole ricascare? Fatto sta che un video che lo pizzica su una golf car mentre si profonde in insulti contro Biden e Kamala Harris finisce sui social e diventa virale in breve. E testimonia come, sotto sotto (neanche poi tanto), dopo averlo attaccato, delegittimato e denigrato in ogni modo, il tycoon che cavalca le voci di ritiro dalla corsa elettorale dell’avversario Biden, smentite dalla Casa Bianca, in realtànon siano il massimo che possa aspettarsi.

Anche perché, a giudicare dalla virulenza anche di questi ultimi attacchi, Trump in fondo si mostra quasi convinto che la pezza – come si suole dire in gergo – potrebbe essere anche peggiore del buco che andrebbe a coprire. Un dubbio che ventila a suon di insulti, e che stavolta The Donald indirizza a entrambe gli eventuali competitor – presidente e vice, Kamala Harris – con parole strappate da alcuni ammiratori a bordo di un campo di golf, e che l’ex inquilino di Washington pubblica sul suo profilo social Truth. Il filmato, con espressioni poco riguardose nei confronti dei due avversari di Trump, rimbalza su X.

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is “so f**king bad.” “She’s so bad. She’s so pathetic. She’s just so f**king bad.” “How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6 — Collin Rugg (@CollinRugg) July 4, 2024

Il video che pizzica Trump alle prese con gli ultimi insulti a Biden e a Kamala Harris

La breve clip mostra Trump, in compagnia del figlio Barron, alla guida di un kart su un campo da golf. L’ex presidente distribuisce una sostanziosa mancia (da qui il messaggio ironico «niente tasse sulle mance» abbinato al post) poi, nel rispondere alle domande di alcuni sostenitori, si mostra spavaldo e determinato: Biden, dopo il disastroso dibattito televisivo della scorsa settimana, rinuncerà alla candidatura. E tanto per rinverdire di nuova veemenza comunicativa la sua convinzione – poi smentita dagli annunci ufficiali della Casa Bianca come detto – condisce asserzioni e pronostici col vetriolo.

Trump e gli insulti a Biden e Kamala Harris: «Meglio se quel vecchio si ritira, lei? È patetica…»

«È una persona pessima… cattivo. Sta semplicemente abbandonando, sapete: sta lasciando la corsa. L’ho fatto uscire dalla corsa e questo significa che abbiamo Kamala. Penso che sarà meglio. È così patetica, è così fottutamente tremenda….Riuscite a immaginare quel tipo che tratta con Putin? E il presidente della Cina? Un uomo forte, molto duro…». Attacchi che finiscono però nella smentita ufficiale della Casa Bianca. Biden infatti, nelle ultime ore, ha ribadito la volontà di proseguire la campagna in vista delle elezioni di novembre: «Non mi ritiro, non mi faranno fuori», ha detto il presidente ieri, in una giornata estremamente complessa, in cui ha incassato il sostegno dei governatori democratici.

Intanto Biden ammette: «Ho fatto un casino». Ma i governatori dem lo sostengono

Ieri, infatti, è arrivato il via libera dei dem, al termine di una giornata di indiscrezioni sulla possibilità che il presidente si ritirasse. E dopo una riunione fiume a porte chiuse alla Casa Bianca. «La risposta è che tutti stiamo cercando il percorso per vincere – ha sostenuto tra gli altri il governatore del Minnesota, Tim Walz, con al fianco la governatrice di New York, Kathy Hochul, e del Maryland, Wes Moore –. Tutti i governatori sono d’accordo, anche Biden. Il cammino verso la vittoria è la priorità numero uno e questa è la priorità del presidente».

«È stato un brutto colpo, ma crediamo che sia ancora all’altezza»

Certo, «nessuno di noi nega che giovedì scorso sia stata una brutta performance – ha sottolineato Walz –. È stato un brutto colpo, però credo che questo non influisca sul fatto che lui è all’altezza», che sia «in condizione di esercitare il suo incarico». Un salvataggio in extremis, che però non dissipa dubbi e timori degli stessi dem e dell’elettorato. Del resto, lo stesso salvagente che si lancia Biden in prima persona convince poco: «È stata una brutta serata – ha detto il presidente in carica –. Ho fatto un casino, ho commesso un errore». E dopo aver tentato di limitare i danni, ha anche ribadito: «Guardate cosa ho fatto in tre anni e mezzo». Ma non può bastare…

Sondaggio Cnn, Trump in vataggio al 49%, Biden al 44%

Non a caso, anche l’ultimo sondaggio della Cnn per la corsa alla Casa Bianca vede in netto vantaggio l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon, infatti, secondo l’indagine fatta dopo il disastroso dibattito del 27 giugno scorso, è dato al 49%. Contro il 44% per l’attuale presidente Usa, Joe Biden. E pensare che nel precedente sondaggio della Cnn pubblicato prima del dibattito, Trump si attestava al 49% e Biden al 47%. Ridurre tutto al casino di una serata può essere condizione necessaria, ma non sufficiente per arginare l’enorme falla che dilaga: e la matematica sondaggistica lo assevera con la severità e inoppugnabilità dei calcoli percentuali…