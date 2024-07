Biden ammette di avere fatto “casino” nel dibattito con Trump: entro 48 ore la decisione sulla candidatura

Biden ammette di avere sbagliato tutto nel confronto con Donald Trump, attacca frontalmente il suo rivale ma, secondo quanto riportato dalla Cnn, entro le prossime 48 ore deciderà insieme al suo staff se continuare nella corsa per la rielezione alla Casa Bianca.

“Ho fatto un casino”

Al dibattito “ho fatto un casino”. Lo ha ammesso Joe Biden in un’intervista al conduttore radiofonico Earl Ingram, secondo un’anticipazione diffusa dalla Cnn, dopo una giornata di voci e indiscrezioni secondo cui il presidente avrebbe preso in considerazione l’idea di ritirarsi, smentite dalla Casa Bianca. “E’ stata una brutta serata – ha detto il presidente. – Ho fatto un casino , ho commesso un errore”. Ma poi Biden ha ribadito: “Guardate cosa ho fatto in tre anni e mezzo e non giudicatemi per novanta minuti”.

Prossimi due giorni decisivi

Dopo che ieri il New York Times ha pubblicato la notizia che Biden avrebbe riconosciuto in privato che i prossimi giorni saranno fondamentali per riuscire a salvare la sua candidatura alla selezione, oggi il presidente riunisce la sua famiglia per la festa dell’Indipendenza Giorno. Venerdì, Biden sosterrà un’intervista con ABC News che si preannuncia come una sfida ancora più grande del dibattito sulla CNN, data la sua necessità di mettere in atto un’azione correttiva agile ed energica. Entro sabato sarà presa la decisione, anche in relazione alle difficoltà di trovare un sostituto.

Biden attacca il rivale: “E’ un dittatore”

Donald Trump vuole favorire soltanto i milionari negli Stati Uniti e ridurre il diritto al voto, a svantaggio soprattutto della comunità nera”. Lo ha detto il presidente Biden in un’intervista radiofonica al The Earl Ingram show registrata ieri. Il presidente ha anche parlato degli obiettivi economici raggiunti durante i suoi tre anni alla Casa Bianca, dall’aumento dei posti di lavoro all’abbassamento dei prezzi di alcuni farmaci essenziali all’allargamento dell’Obamacare, dall’assicurazione sanitaria per le famiglie meno abbienti .

Riferendosi a “The Donald”, l’inquilino della White House ha detto che, “se vincesse sarebbe un disastro per gli americani. E’ un dittatore che vuole soltanto favorire i ricchi”.