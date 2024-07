Attentato a Trump, Meloni: “Un monito per tutti. Ridare dignità alla politica contro odio e violenza”

Gli spari che hanno colpito Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania ci raccontano drammaticamente a quale punto di tensione sia giunta la situazione americana, a pochi mesi dal voto. L’attentato all’ex presidente Usa, in corsa per contendere la Casa Bianca a Joe Biden, deve far riflettere la politica. I toni accesi, le parole, pesano come macigni e possono portare a gesti come quello di Thomas Matthew Crooks. Che ha imbracciato un fucile semiautomatico per sparare. La premier Meloni è intervenuta a più riprese in questa giornata drammatica proprio per ribadirlo con grande chiarezza.

Attentato a Trump, Meloni: “Nel dibattito politico ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati”

“Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati. È un monito per tutti, indipendentemente dallo schieramento politico, per ridare dignità e onore alla politica, contro ogni forma di odio e violenza, e per il bene delle nostre democrazie. Solidarietà a Donald Trump, ai suoi sostenitori e ai feriti, e il mio sentito cordoglio per la vittima ai suoi familiari”. Il presidente del Consiglio L’attentato a Donald Trump ha avuto immediata eco in tutto il mondo scatenando la condanna unanime dei leader internazionali. Dall’Italia la premier Giorgia Meloni ha espresso al candidato repubblicano alla presidenza “solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione. Con l’auspicio – ha scritto su X – che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”.

La nota di FdI: “Nelle democrazie occidentali non deve trovare spazio la demonizzazione dell’avversario”

La premier era già intervenuta con una nota da Palazzo Chigi in nottata non appena si era diffusa la notizia del drammatico attentato: “Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania”, aveva detto, auspicando “che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”. L’appello ad abbassare i toni dello scontro politico è stato ribadito da tutta la politica, dal centrodestra e da FdI in particolare. Che ha poi diramato una nota ufficiale:

“Fratelli d’Italia esprime la sua vicinanza e solidarietà al partito Repubblicano e al 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’attentato che ha subito. È nostra ferma convinzione che nelle democrazie occidentali non dovrebbe trovare spazio la demonizzazione dell’avversario. Alla quale in maniera sistematica stiamo recentemente assistendo e che è ragione della violenza che registriamo. Il nostro auspicio è che quanto accaduto negli Usa possa essere un forte monito tanto negli Stati Uniti quanto in Europa a chi semina odio politico”.