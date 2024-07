Attentato a Mosca, esplode un’autobomba in un parcheggio: feriti un alto ufficiale e sua moglie

Un’autobomba è esplosa in un parcheggio nel nord di Mosca provocando due feriti. Lo riferiscono le autorità russe. “È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un’auto è esploso, provocando il ferimento di due persone”, ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti. Volk ha chiarito che i feriti sono stati portati in una struttura medica mentre la polizia sta indagando per stabilire tutte le circostanze della vicenda e arrestare le persone coinvolte.

Mosca, autobomba esplode in un parcheggio: due feriti

Nell’esplosione sarebbe rimasto ferito Andrei Torgashov, vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe. Lo riporta Meduza citando il canale Telegram di notizie Astra. Secondo le prime ricostruzioni nel momento in cui l’uomo stava salendo in auto, una Toyota Land Cruiser, con la moglie si sarebbe verificata l’esplosione. Il militare – secondo quanto si legge – avrebbe perso l’uso delle gambe mentre la moglie è rimasta ferita dalle schegge. Prima dell’arrivo dell’ambulanza i due sarebbero stati estratti dall’auto da alcuni passanti che hanno fornito loro i primi soccorsi, ha rilevato ancora Astra citando alcuni testimoni oculari. Secondo fonti del ministero dell’Interno citate da Rbc, nel 2022 Torgashov è stato il fondatore della società di sicurezza privata Vector-Zashchita. Altre cinque auto vicine sono rimaste danneggiate. Si tratterebbe di un attentato ma non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità moscovite sull’identità delle vittime.

Si segue la pista dei servizi speciali ucraini

Il quotidiano russo Kommersant riferisce che per l’autobomba che ha colpito e ferito l’alto ufficiale russo il Comitato investigativo impegnato nelle indagini sull’esplosione starebbe seguendo una pista che vedrebbe coinvolti i servizi speciali ucraini. Secondo le informazioni a disposizione del Kommersant, a bordo dell’auto era stato piazzato circa mezzo chilo di materiale esplosivo equivalente al Tnt.