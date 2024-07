Aeroporto Berlusconi, Piersilvio al sindaco Sala: “Fai ridere, pensa a governare Milano”

Piersilvio Berlusconi risponde duramente al sindaco Beppe Sala che aveva chiesto alla famiglia di fare un passo indietro nella vicenda dell’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al padre Silvio. “Sala scrive a mia sorella sui social, a lui rispondo ‘dì se sei favorevole o no. Non rompere. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica, pensa a Milano’. Chi si rivolge a mia sorella mi fa veramente ridere”, ha detto Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mediaset a margine della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. “Io vivo in Liguria – ha concluso – ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro, traffico, delinquenza, buche”, ha concluso il manager.

Piersilvio: “In Italia abbiamo un governo stabile: povera Francia”

L’amministratore delegato di Mediaset ha poi voluto elogiare il governo Meloni facendo un parallelo con quanto accade Oltralpe: “Meno male che in Italia c’è un governo stabile. La stabilità fa bene a tutti, ai cittadini, perché dà certezze e di sicuro alle aziende e agli imprenditori. Povera Francia“, ha chiosato Piersilvio.

“Telemeloni? Non esiste”

“Onestamente non vedo il problema ‘Telemeloni’. Dire che in Italia non c’è libertà di opinione mi sembra poco vero. In Italia si scrive e si dice tutto quello che si vuole”‘ ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi. “Poi, che in Rai possano essere state fatte delle scelte in modo azzardato non lo nego”, ha sottolineato. Per quanto riguarda Mediaset, “c’è assoluto pluralismo e voci nuove sono assolutamente benvenute, indipendentemente se stanno a destra o sinistra. L’importante è che siano dei bravi professionisti”.

“Sento il fascino della politica ma poi penso che è meglio lasciar perdere”

L’amministratore delegato di Mediaset ha poi parlato di un suo possibile ingresso in politica: “Il fascino della politica in termini di adrenalina, avventura, spinta, rapporto con la gente io lo sento, fa parte del Dna di mio padre”. “Ma – precisa, un conto è fare le elezioni con la grande avventura elettorale, un conto il sacrificio della vita politica di tutti i giorni. Chi te lo fa fare in Italia?”. Piersilvio Berlusconi ha poi fatto riferimento anche al conflitto di interessi: “Come lo metti? Vendi tutto o molli tutto in mano a qualcuno? Non è un tema leggero” le sue parole.