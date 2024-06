Un convegno al liceo sulle Foibe: i “compagni” sbattono la preside su un volantino a testa in giù

“Colpevole” di avere organizzato un convegno sulla tragedia delle Foibe, la preside di un liceo di Castellammare di Stabia è finita su un volantino di studenti di sinistra, con tanto di foto a testa in giù, e l’accusa di aver organizzato “un incontro colmo di deliri fascisti”. La dirigente del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, Fortunella Santaniello, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. La vicenda è stata raccontata ieri dal Corriere della Sera.

Foibe, la preside a testa in giù sul volantino dei “compagni”

Il volantino è firmato “Azione Antifascista” e “Vox”. Immediata la reazione del ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara, che ha definito gravissima la vicenda. “Nelle scuole italiane non c’è spazio per atti di intimidazione. Gravissimo quanto successo a Castellammare di Stabia con le minacce ad una preside che aveva organizzato un incontro sulle foibe. Ci sia una condanna unanime da parte delle forze politiche. I responsabili di questo grave atto intimidatorio siano individuati e sanzionati”. A rincarare la dose anche Maurizio Gasparri. “Un nuovo esempio del clima di odio montato dalla sinistra nel Paese viene da Castellammare di Stabia dove la preside di un liceo è stata ritratta a testa in giù e minacciata dal collettivo antifascista della scuola. La colpa, aver organizzato un’iniziativa didattica sulle Foibe”, dice il capogruppo di Forza Italia al Senato. “Aspettiamo puntualmente la condanna da parte del Pd sull’accaduto e chiediamo che all’interno del liceo sia garantita la libertà di insegnamento nei confronti dei facinorosi di estrema sinistra”.

Il volantino fa riferimento alla dirigente scolastica, contestando il suo regime autoritario e sostenendo che la situazione “è ormai insostenibile, per noi studenti e per i professori”.

I toni sono minacciosi. “La scuola deve essere unicamente un luogo di cultura, senza infiltrazioni politiche che deturpano la vivibilità nelle classi. Non bisogna mettere alla luce solamente i traguardi degli studenti, presentandoli al pubblico come oggetti da esposizione, c’è bisogno di un attento ascolto alle problematiche vigenti. La Voce del Plinio si è sempre celata nell’ombra, ma ora finalmente decidiamo di urlare. Il recente incontro sulle foibe, colmo di deliri fascisti, ha superato ogni tipo di limite”. A Castellammare di Stabia si tornerà alle urne sabato e domenica prossimi per rinnovare sindaco e consiglio comunale, dopo lo scioglimento per infiltrazione camorristica della passata amministrazione.