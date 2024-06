Ucid Roma, i lavori del convegno sul sostegno alle imprese (video). Pedrizzi: “Serve sussidiarietà”

“La nostra associazione nasce da persone accomunate dalla fede e dall’amicizia, ma anche dalla convinzione che la Dottrina sociale della Chiesa ci possa fornire i mezzi e le indicazioni per migliorare i rapporti tra le persone, le imprese e lo Stato nel mondo del lavoro e dell’economia, muovendo con armonia quelli che sono i corpi intermedi dello Stato. La nostra idea è che al primo posto ci sia il principio della sussidiarietà, e in questo senso saranno indirizzati i lavori di oggi: una impostazione nei rapporti tra pubblico e privato che consente alle imprese di intervenire laddove lo Stato non può e allo Stato di non imporre la propria presenza, quando questa rappresenti un ostacolo”. Con queste parole, Giuseppe Pedrizzi, presidente dell’Ucid di Roma “Quadragesimo Anno”, ha aperto il convegno dal titolo dal titolo “Il sostegno alle imprese come strumento di crescita del Paese”, svoltosi ieri, 24 giugno, alla Lumsa di Roma. Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, Pasquale Salzano, presidente di Simest, Simona Alberini, presidente di ABB Spa, Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell’Abi, Massimo Garavaglia, presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Marco Osnato, presidente Commissione Finanze della Camera, Fausta Bergamotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Gli strumenti di sostegno alle imprese, la semplificazione burocratica, il supporto dello Stato alle imprese nelle fasi di transizione e nel percorso di internazionalizzazione, l’Insegnamento Sociale della Chiesa come base etica e pragmatica del sostegno alla iniziativa dei privati sono stati alcuni dei temi affrontati alla Lumsa, nel corso dei lavori, ripresi nel video in basso.

Convegno Ucid Roma, il video dei lavori