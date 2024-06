Tennis, Jasmine Paolini e Sara Errani in finale al Roland Garros. Sinner fermato da Alcaraz

Le smorzate e i passanti di Carlos Alcaraz prendono il sopravvento sui servizi e i lungolinea di Jannik Sinner e si dimostrano l’arma vincente per passare alla finale del Roland Garros. Al termine di una battaglia di 4 ore e dodici minuti lo spagnolo ha ragione dell’azzurro in 5 set con il punteggio di 2-6; 6-3; 3-6; 6-4; 6-3. Sinner si può consolare con la vetta dell’Atp da lunedì, Alcaraz ora aspetta il vincente tra Ruud e Zverev per provare a vincere il suo primo Roland Garros. Arrivano invece in finale Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno superato in tre set, per 2-1 con il punteggio di 6-1; 4-6; 6-1, la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena Gabriela Ruse in poco più di due ore di gioco.

Il primo set scivola via in 40′ per 6-2, con tre break per Sinner e uno per Alcaraz, l’azzurro parte fortissimo. Nel secondo ancora un break per l’azzurro nel primo game, lo spagnolo ne ha perso 4 in cinque turni di battuta. Alcaraz si riprende, mentre un paio di scivolate e un momento di calo di Sinner soprattutto nel servizio mandano lo spagnolo avanti di tre games a due nel secondo set con break a favore del murciano nel quarto game, e alla fine si aggiudica il secondo set 6-3. Ancora imprecisioni di Sinner all’inizio del terzo ma arriva anche un secondo ace per lui ma Alcaraz ormai è in forma e si aggiudica con un gran passante il terzo game strappando il servizio all’altoatesino per la quarta volta in partita. Replica Sinner in break al quarto postandosi sul due pari.

Poco prima delle due ore di gioco Sinner accusa crampi alle mani, ma tiene il servizio e si porta sul 3-2 grazia anche a un ace e un servizio vincente sul 40 pari. Break Sinner nel quinto e si porta sul 4-2, poi sul 5-2 tenendo il servizio. Si riprende Alcaraz in servizio e va sul 5-3 ma Sinner gestisce bene il suo servizio anche con un ace e vince il terzo set.

Nel quarto set inizia la vera battaglia: Alcaraz tiene il servizio nel primo game, e Sinner lo fa a 0 nel secondo, 1-1, ancora Alcaraz avanti nel quarto, 2-1. Recupera Sinner e si porta sul 2 pari lasciando un solo punto allo spagnolo, che recupera nel suo servizio e va sul 3-2. Perfetto nel servizio Sinner che recupera e va sul 3 pari. Tiene magnificamente il suo turno di servizio Alcaraz, autore di alcune acrobazie, e si riporta in vantaggio a 4-3, prontamente recuperato da Sinner nel suo turno di battuta, 4 pari, ancora avanti Alcaraz nel suo servizio, con breve interruzione per il malore di uno spettatore, 5-4. Alla fine la spunta Alcaraz strappando il servizio all’amico italiano, 2 set pari al termine di tre ore e 18 di partita.

Nel set decisivo, il quinto, Alcaraz sembra prendere il largo vincendo il primo game, strappando il secondo a Sinner e vincendo anche il terzo. Il quarto va a Sinner al servizio ma anche Alcaraz tiene il suo e si porta sul 4-1. Sesto game a Sinner che lascia a secco lo spagnolo, 4-2. Ancora Alcaraz al servizio, il game è il suo 5-2 e il match sembra deciso. Sinner al servizio non è d’accordo e si va sul 5-3. Alcazar poi serve per il match e finisce così, con il punteggio di 6-3 e Alcaraz che si qualifica come primo finalista del Roland Garros 2024 in attesa di scoprire se affronterà Ruud o Zverev.

“Se guardiamo il lato positivo, ho compiuto un passo avanti su questa superficie”, ha detto Sinner, dopo la sconfitta. “Ora vediamo le Olimpiadi che per me sono molto importanti. Vediamo come va”. A chi chiedeva quali fossero i suoi auspici più personali, l’azzurro numero 1 al mondo ha risposto: “Sono una persone felice, se non sono felice io… Vivo una bella vita, no? Gioco a tennis, mi piace giocare a tennis. Poi vediamo come va”.