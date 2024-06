Tajani: “Abbiamo allargato i confini del centrodestra, cresciamo insieme. Era il nostro obiettivo”

Nessun effetto Berlusconi, se non in positivo. Le urne europee restituiscono un centrodestra in ottima forma con Forza Italia in crescita che sfiora l’asticella del 10%. “Siamo la terza forza politica in Italia”, rimarca soddisfatto Antonio Tajani durante la conferenza stampa sul dopo voto. Parla di montagna scalata e di risultato storico per FI che si attesta al 9,7%. In nottata dal comitato forzista aveva detto: “Ci davano per morti, invece siamo vivi e vegeti”.

“Non ci sarà alcun problema per la tenuta della maggioranza, massima lealtà con Meloni che ho sentito stamani, mi sono congratulato per il suo risultato, e lei lo ha fatto con me”. Parole che smentiscono, insieme ai numeri, il racconto giornalistico di un centrodestra diviso, impegnato nella corsa elettorale a strapparsi consensi all’interno.

Tajani: il centrodestra allarga i suoi confini

“Il risultato elettorale – dice il leader azzurro e ministro degli Esteri -“è un segno importante per il governo che allarga i propri consensi, il nostro compito non era togliere i consensi agli alleati ma allargare i confini del centrodestra e lo abbiamo fatto”. Nessun competizione a danno degli alleati, mentre il centrosinistra non può dire lo stesso visto che la crescita del Pd è stata a danno dei 5Stelle, un travaso di voti interni, non una crescita.

Nessuna competizione con la Lega, nessun conto da sistemare

Nessuna competizione con il Carroccio, dice ancora Tajani commentando il sostanziale pareggio tra FI e Lega sul quale si era molto fantasticato alla vigilia del voto. “Non voglio cercare consensi tra alleati, non risistemare i conti nel centrodestra, non siamo cresciuti a danno della Lega, che mi pare abbia avuto un risultato positivo. A livello europeo – ricorda – apparteniamo a famiglie diverse”.

Tajani: siamo il terzo partito italiano

Tajani alza l’asticella in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Ora l’obiettivo è il 20% alle politiche. Abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario, arrivare alle cifre che abbiamo raggiunto, non è stato affatto facile. Ma noi eravamo convinti che il risultato era alla nostra portata, il risultato che ci vuole protagonisti nello spazio che va da Meloni a Schlein”. “Non siamo né un taxi né un albergo a ore», scandisce a chiare lettere il segretario del partito fondato da Berlusconi che potrebbe richiamare ex sodali e transfughi.

Il bis per la von der Leyen non è scontato

Il posizionamento centrista nello scacchiere non è in discussione. “Noi dobbiamo creare una grande dimora rassicurante per gli italiani, abbiamo messo le fondamenta, il centro di gravità permanente della politica italiana”, dice rivendicando il ruolo baricentrico di Forza Italia. Tajani auspica un governo tra Popolari, Conservatori e Liberali. E a domanda diretta se Forza Italia medierà per un ingresso in maggioranza dell’Ecr di Meloni risponde che servono tempo e negoziazioni. Quanto meno iniziare i colloqui.

“Presto incontrerò il leader della Cdu in Germania”

“In Germania conto di incontrare il leader della Cdu, che è il primo partito in Germania, la prospettiva è quella del popolarismo europeo”, dice ancora Tajani che torna sul nodo dei presidenti del Consiglio e della Commissione Ue. “Ursula von der Leyen è il candidato indicato, una indicazione politica, noi vorremmo che ci fosse l’elezione diretta del presidente del Consiglio e della Commissione in una sola figura”, dice. Insomma il bis per Ursula non è scontato. E lo tsunami di destra che ha già dato molti scossoni, a partire dalla Francia? Macron vuole una verifica legittima, per capire la situazione nel suo paese”.

Salis, dopo la proclamazione informeremo l’Ungheria

Capitolo Ilaria Salis eletta sotto la bandiera di Avs. Nessun commentoi politico. “Appena ci sarà la proclamazione – taglia corto Salvini verrà informata l’autorità ungherese”.