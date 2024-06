Europee, Tajani: “E’ stato fatto un miracolo. Forza Italia è un partito vero, non un partito-museo”

“E’ stato fatto un miracolo, abbiamo fatto le scelte giuste, il percorso giusto. Credo che per questo gli elettori ci abbiano premiato “. Il numero uno di Fi Antonio Tajani lasciando la sede nazionale azzurra incassa l’aggancio alla Lega di Salvini ed esclama: “Forza Italia è un partito vero”. Il partito che ha incorporato Noi Moderati, incassa il 9,7 per cento ad urne quasi completamente scrutinate (dati del ministero dell’Interno).

FI sorpassa la Lega, Tajani: “Una vittoria dedicata a Silvio Berlusconi”

Il vicepremier e ministro degli Esteri si presenta davanti a tv e giornalisti per commentare l’exploit del suo partito. «Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il PPE sono più forti», aveva scritto in nottata su X il vicepremier e ministro degli Esteri. «Ci davano per morti, invece siamo vivi e vegeti», ha poi ribadito Tajani, con una battuta ai giornalisti nella sede del partito. Successivamente, durante la conferenza stampa, il vicepremier e ministro degli Esteri ha dichiarato: «Siamo vicini all’obiettivo che avevo prefissato, ci conferma che alle elezioni politiche puntiamo a raggiungere quota 20%».

Tajani: “Non siamo un partito museo”

Dice che l’obiettivo 10%, di cui parla da mesi, era «un modo per tenere viva l’attenzione. Per far capire che non eravamo destinati a scomparire come molti preconizzavano un anno fa. Quando Berlusconi ci lasciò». «Un solo decimale sopra l’8 era già un buon risultato. Siamo un partito vero, e siamo un partito nuovo. Non è più la FI di Berlusconi; anche se si rifà a tutti i valori di Berlusconi, che resta ispiratore. E del quale ereditiamo la linea moderata, tranquilla, equilibrata. Ma non siamo un partito museo. È cambiata classe dirigente, sono cambiati i volti e perfino la tipologia dei nostri esponenti, le età, e sono cambiati gli elettori. Siamo un partito che guarda al futuro. È un enorme risultato».

“Con il Ppe possiamo cambiare molte cose”

Questo risultato “ci conferma quanto Fi possa essere protagonista della politica italiana e di quella europea. Continuerò a dedicare il massimo impegno alla questione europea perché dobbiamo contare di più e cambiare molte cose e lo possiamo fare solo dentro il Ppe. Siamo pronti a non risparmiarci, siamo molto soddisfatti per come i cittadini italiani hanno accolto la nostra proposta”. Lo ha detto il numero uno azzurro Antonio Tajani parlando nella sede nazionale di Fi. “Siamo molto soddisfatti del risultato che si sta prefigurando, stiamo raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati: occupare lo spazio tra Meloni e Schlein. E sono convinto che possiamo fare molto di più…”.