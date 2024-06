“Sto morendo, vi dico tutto su Emanuela Orlandi”: l’ultima rivelazione di Ali Agca: “E’ viva” (video)

In commissione bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlando, in Parlamento, ieri è stata la volta dell’ex giudice Ilario Martella, che ha ribadito la sua convinzione sulla pista bulgara. “Elementi fondati portano a ritenere che le due ragazze siano state sacrificate a qualche cosa di incredibile ma che si può definire ragion di Stato. Io ritengo che ci si trovi, come ebbe a dire Giovanni Paolo II nell’abitazione della famiglia Orlandi davanti a un intrigo internazionale”, ha dichiarato continuando ad affermare ciò che ha sempre sostenuto. “L‘attentato del papa per me è un punto di partenza – ha ribadito Martella – Sin da 1982 la Bulgaria era molto preoccupata di poter essere coinvolta nell’attentato al Papa”. Secondo Martella, le scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sarebbero collegate all’intervento d un’organizzazione criminale bulgara che, con messaggi e comunicati in Vaticano e in Italia, avrebbe richiesto lo scambio fra Agca e le due adolescenti. Nei giorni scorsi, si era rifatto vivo anche Ali Agca, l‘attentatore di Papa Wojtyla, con un video nel quale sostiene che la Orlandi sia viva.

Emanuela Orlandi è viva: le ultime rivelazioni di Ali Agca

“Sono malato di cancro e ho poco tempo da vivere. Perciò voglio liberarmi la coscienza e spiegare quel che so su Emanuela Orlandi”: l’ex membro dei Lupi Grigi ha diffuso un videomessaggio di 6 minuti in cui racconta la sua verità e sostiene che Emanuela Orlandi sarebbe stata rapita proprio dalla Santa Sede. gca ha definito il Giubileo del 2025 “l’Anno Santo di Satana” a causa delle presunte menzogne perpetuate dal Vaticano. “Sono passati 41 anni esatti dal rapimento di Emanuela Orlandi. Dichiaro al mondo che Emanuela Orlandi fu rapita da entità. Entità è il nome di un servizio segreto. È anche il nome di satana, Il mistero di Emanuela Orlandi: mai comprensibile se non all’interno del segreto di Fatima che è l’unico movente del rapimento. La scomparsa è avvenuta proprio nell’anno 1983, Anno Santo. È stato il Vaticano a rapire Emanuela Orlandi. È una cosa allucinante, ma è l’unica verità questa. Da 41 anni la tengono in un Paese cattolico con la protezione di un governo cattolico e questo lo potete capire anche dall’intervista del padre di Emanuela. Lui era sicuro che fosse viva. Gli avevano detto che l’avrebbero riportata a casa dopo poco tempo, dopo la mia liberazione. Naturalmente il piano non è andato come pensavano loro. Dio aveva un suo piano impenetrabile, incomprensibile. Se non è morta per cause naturali, sta benissimo sotto la protezione di un governo – continua Agca – Ha una nuova carta d’identità, non è più Emanuela Orlandi…”.

Il video con le presunte novità