Stasera il primo duello tv tra Biden e Trump: dove vederlo, le regole, gli orari, la monetina

Joe Biden e Donald Trump tornano a duellare in tv nel primo dibattito in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024 che andrà in onda questa sera alle 21, ora americana, sulla Cnn. Anche se si tratta di ‘rematch’ dei duelli del 2020, sono molte le novità rispetto ai dibattiti di quattro anni fa e delle precedenti presidenziali.

Saranno gli studi di Atlanta della rete all news CNN ad ospitare l’attesissimo confronto di giovedì 27 giugno che in Italia andrà in onda in diretta su Sky TG24 e sul Nove giovedì notte a partire dalle 2.30 e in replica venerdì 28 alle 23, sempre sul Nove. Il dibattito sarà moderato dagli anchors della CNN Jake Tapper e Dana Bash.

In Italia il confronto sul Nove sarà presentato da un panel tutto femminile di giornaliste esperte dello scenario politico USA, che introdurranno e commenteranno in diretta gli avvenimenti: la giornalista Maria Latella sarà affiancata da Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio, e dalla giornalista Paola Tommasi.

A cominciare dal fatto che è la prima volta – da quando dopo il primo scontro tv tra John F. Kenned e Richard Nixon nel 1960 i dibattiti sono diventati un caposaldo della corsa per la Casa Bianca – che si svolge così presto, prima delle convention estive, a luglio quella dei repubblicani e ad agosto la democratica, che incoroneranno ufficialmente Trump e Biden.

Le regole d’ingaggio del duello tra Biden e Trump

Senza contare che per la prima volta non è stato organizzato da un’apposita commissione indipendente, ma con negoziati diretti tra i team dei due candidati e l’emittente per decidere le regole. Alcune di queste sono una novità, come l’assenza di pubblico nello studio di Atlanta dove stasera i due candidati si sfideranno per 90 minuti, rispondendo alle domande dei moderatori, i giornalisti della Cnn Jake Tapper e Dana Bash.