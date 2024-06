europee dove votano i leader

La foto scheda in mano al seggio di appartenenza, l’attesa dei risultati nella sede di partito o al comitato elettorale, gli escamotage per allentare la tensione, le maratone giornalistiche. Anche per queste europee tornano tutti i riti che sempre accompagnano il voto, tanto da esserne in un certo senso parte integrante.

Meloni al voto all’apertura dei seggi, poi lo spoglio nello stesso hotel delle politiche

Giorgia Meloni voterà sabato nel primo pomeriggio, subito dopo l’apertura delle urne, al seggio della scuola Vittorio Bachelet. L’attesa dei risultati, invece, sarà al “Parco dei Principi Grand Hotel” di Roma, dove è stata allestita una sala stampa così come avvenuto anche in occasione della storica vittoria delle politiche. L’ufficio stampa di FdI ha reso noto che sono già 300 i giornalisti accreditati e che “oltre alle principali testate italiane, sarà folta anche la presenza della stampa estera, con giornalisti in arrivo da 14 nazioni: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Ungheria, Stati Uniti, Cina, Turchia”. A via della Scrofa, insomma, non ci sarebbe stato abbastanza spazio.

Ecco dove votano gli altri leader per le europee

Elly Schlein invece, dopo aver votato sabato a Bologna nel seggio della scuola Ercolani, anche lei all’orario di apertura, domenica sarà nuovamente a Roma per aspettare i risultati al Nazareno. Lo ha reso noto lei stessa intervenendo a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dove ha anche rivelato che per ammazzare il tempo “di solito porto le carte per una briscola e la chitarra”.

La Lega si ritroverà a via Bellerio, dove attenderà anche l’esito delle amministrative il cui spoglio inizia lunedì. Salvini voterà, sempre sabato, sempre in apertura dei seggi, a Milano, alla scuola di via Martinetti. Anche Tajani voterà domani pomeriggio, sebbene un’oretta dopo il via delle operazioni. Lo farà a Fiuggi presso l’Istituto Comprensivo Fiuggi-Acuto- Primaria di Fiuggi Valmadonna. Per lo spoglio, invece, l’appuntamento con i giornalisti è nella sede nazionale di Forza Italia a via in Lucina.

Tra gli altri leader si sa che Carlo Calenda voterà sabato intorno alle 15 alla scuola dell’infanzia Luigi Settembrini di Roma; Emma Bonino alle 18 al seggio allestito al Liceo Scientifico Statale Vittoria Colonna, sempre a Roma; Nicola Fratoianni dell’Avs voterà domani pomeriggio sabato alle 17 a Foligno presso il seggio elettorale di via Piermarini. Anche Angelo Bonelli voterà sabato nel primo pomeriggio, in una scuola di Rovereto.