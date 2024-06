Sinner, buona la prima, l’esordio da numero uno in Germania è vincente: l’azzurro mette Ko Griekspoor

Buona la prima per Jannik Sinner nel “Terra Wortmann Open“, torneo Atp 500 in scena sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro. L’azzurro, alla prima uscita dopo il Roland Garros da numero 1 del mondo, e quindi anche da numero uno del seeding, ha battuto al debutto l’olandese Tallon Griekspoor, numero 27 del ranking Atp, reduce dalla semifinale di ‘s-Hertogenbosch, con il punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-2.

Agli ottavi di finale Sinner sfiderà l’ungherese Fabian Marozsan, che ieri ha sconfitto al primo turno il russo Roman Safiullin.

Tennis, Atp Halle, per Sinner buona la prima da numero uno

Jannik Sinner, nel suo primo torneo da numero 1 del mondo, ha debuttato con una vittoria contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 23 Atp e reduce dalla semifinale di ‘s-Hertogenbosch, che ha sconfitto in tutti i quattro precedenti confronti diretti. Il match si chiude in 3 set, sul punteggio di 6-7 6-3 6-2. Partita chiusa con una vittoria di Jannik, che completa il ribaltone e vola al secondo turno che lo vedrà in campo contro l’ungherese Marozsan, numero 45 del mondo.

L’altoatesino in rimonta si impone su Griekspoor

Il 22enne altoatesino ha superato il primo turno al torneo Atp 500 di Halle su erba, con una vittoria conquistata in due ore e 18 minuti. Una giornata di gloria azzurra per i nostri tennisti impegnati sul manto verde: a Londra infatti, intanto, si registra anche l’esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 del Queen’s (sempre su erba, e con un montepremi da 2.107.007 euro). L’azzurro, numero 30 del mondo, supera in rimonta l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2. Tutto in poco più di due ore.

Azzurri in grande forma: a Londra vincono anche Musetti e Arnaldi

E non è ancora tutto. Avanza al 2° turno anche Matteo Arnaldi, numero 35 del mondo, che ha battuto il francese Ugo Humbert, numero 16 del ranking e 8 del tabellone, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 (8-6). Una vittoria conseguita dopo due ore e dieci minuti… di grande tennis azzurro. Campioni che ci rendono fieri, con Sinner numero uno sulla vetta del mondo del tennis a capitanare una squadra agguerrita e determinata a vincere.

E che può contare su Jannik, trascinatore della Nazionale che nel 2023 ha conquistato la seconda Coppa Davis della storia, e primo italiano numero 1 ATP. Ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria in cui il 22enne altoatesino è diventato anche il primo azzurro a conquistare il trofeo degli Australian Open. Unico rappresentante del nostro Paese ad aver raggiunto la finale delle ATP Finals (lo scorso anno a Torino). E tanto tanto altro ancora, al netto dell’infortunio all’anca. Come noto a tutti, infatti, Sinner negli ultimi mesi ha tagliato diversi, prestigiosi traguardi. E ora, insieme ai compagni, dopo la Germania e il torneo in corso, lo aspettano la squadra e le Olimpiadi di Parigi.