Scontro tv tra Barbareschi e la 5S Baldino: “Vergognatevi del superbonus”. Lei chiede aiuto a Parenzo (video)

Sarà l’appuntamento con le urne che si avvicina, saranno i tempi di crisi e il consenso in calo che li attanaglia, fatto sta che i pentastellati, anche in tv, riescono a far bene soprattutto una cosa: auto-sabotare anche da soli le loro performance elettorali. Così, lo scontro a cui si assiste in diretta dallo studio de La 7 dell‘Aria che tira – di cui riproponiamo in basso uno spezzone dalla pagina Facebook del programma tv, dalla puntata di oggi (5 giugno ndr) – parla da sé, e mostra un Luca Barbareschi serafico che riesce ad affondare l’interlocutrice di turno, la 5S Vittoria Baldino, che annaspa nei suoi ragionamenti e in tentativi di mostrarsi convinta e convincente che non persuadono forse neanche lei stessa (e il sorrisetto che le scappa, suo malgrado, a un certo punto della sua intemerata in replica alle sollecitazioni dell’attore, la dice lunga)… Ma procediamo con ordine.

Scontro tv tra Luca Barbareschi e la pentastellata Baldino

In studio, sotto l’occhio vigile di David Parenzo, si parla dell’accordo tra Giorgia Meloni e il primo ministro dell’Albania Edi Rama sui migranti. La sinistra ribolle e il M5S non è da meno, e la deputata del M5S è perfettamente allineata ai malumori scatenati dal successo dell’intesa che, tanto per la cronaca, ricordiamo essere stato preso ad esempio in Europa fin qui da almeno una quindicina di Paesi partner che si muovono sulle sue orme. E così, ostentando fiera contrarietà, dal collegamento in cui si sente confinata prova a rinverdire il solito copione di polemiche e recriminazioni, mentre Barbareschi se la ride sotto i baffi, tutt’altro che interessato. Motivato o minimamente provocato dalla ennesima replica del solito copione che ripertica, dopo le performances di Maggi, il gingle dell’«hot-spot elettorale» sulla trasferta istituzionale della premier in Albania.

«Con quale faccia parlate ancora dopo che avete devastato il Paese con il superbonus e Conte?»

«Unghie bellissime», interviene tra le righe interrompendo il copione l’attore. La Baldino coglie l’attimo e, forse anche un po’ per movimentare la situazione e spezzare la monotonia del suo monologo, si ferma: «Sento che state parlando in studio». A quel punto, chiamato in causa, Barbareschi commenta: «Con quale faccia parlate ancora dopo che avete devastato il Paese con il superbonus e Conte?». «È la sua opinione dottor Barbareschi…», contro-replica mestamente la pentastellata che poi, sull’orlo del tilt, continua a ripetere a mo’ di mantra: «Sento confusione, Parenzo, posso rispondere?»…

La Baldino protesta, Barbareschi non si scompone, ma affonda il colpo

Interviene a più riprese la Baldino, che cerca sponda dal conduttore in più di un’occasione. Barbareschi, però, la brucia sul tempo. Ed entrando a gamba tesa, con un dribbling preventivo piazza l’affondo che scarta padrone di casa e ospite: «È la confusione che avete dentro i 5 Stelle, è un rumore. Vergognatevi!»… Il resto è la cronaca di un botta e risposta che vede la Baldino incassare a fatica i contraccolpi sferrati da Barbareschi. E sempre la pentastellata che si affatica a evocare e rivendicare iniziative e scelte. Finché l’attore, con un colpo di spugna, chiude i giochi e assesta una stoccata che non concede repliche: «Avete bruciato cinque finanziarie»… Ma di cosa stiamo parlando…