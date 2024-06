Sangue in Francia, 5 accoltellati a Metz, 2 gravissimi, un uomo in fuga. Le Figaro: regolamento di conti tra afghani

Terrore in Francia: dove a distanza di neanche tre settimana dall’ultimo assalto all’arma bianca – avvenuto in metro a Lione lo scorso 26 maggio – la cronaca registra 5 persone accoltellate in un negozio a Metz. Cinque persone rimaste gravemente ferite oggi, di cui due in modo molto grave, in un attacco con coltello sferrato nella cittadina del nord-est del Paese. La notizia della mattinata d’oltralpe di paura e sangue arriva direttamente dagli uffici della Procura del posto, che denunciano l’aggressione avvenuta in un supermercato, e che al momento è al centro delle cronache dei media locali. Dai quali, sempre, si apprende che una delle persone ferite sarebbe in fuga. Ma da quanto risulta al momento, secondo quanto precisato dal procuratore, la pista terroristica sarebbe già stata esclusa.

Francia, cinque persone accoltellate a Metz in un negozio di alimentari

Dunque, il procuratore della città francese di Metz ha annunciato che cinque persone sono state ferite a colpi di coltello questa mattina nella città, due delle quali in modo molto grave. Di più: delle cinque persone ferite a Metz, due sono in condizioni gravi, ha precisato all’agenzia FrancePresse il procuratore della Repubblica di Metz, Yves Badorc, escludendo al momento l’ipotesi dell’attacco terroristico. Mentre il giornale di zona Le Républicain Lorrain, prova a ricostruire il quadro in cui si è svolta l’aggressione, avvenuta intorno alle 10:15 in un piccolo negozio di alimentari del quartiere Borny a Metz. E le cui vittime sono state individuate in un gruppo di giovani. Pertanto, il giornale locale evoca un possibile scenario che fa riferimento a un regolamento di conti.

La Procura esclude la pista del terrorismo: è un regolamento di conti

Dunque, ripartiamo dall’assalto. Secondo quanto riportato da France 3 Grand Est, l’aggressione è avvenuta alle 10.15 in un negozio di alimentari. Più precisamente in un minimarket nel quartiere Borny di Metz. È lì che quattro giovani sono stati feriti, uno di loro in modo grave. L’autore o gli autori dell’aggressione all’arma bianca sono in fuga. E in ore concitate, in cui le notizie si avvicendano e si accavallano in maniera confusa, concitata e assai limitata, le circostanze che spiegherebbero il ferimento di 4 giovani raggiunti da violenti fendenti non sono ancora chiare del tutto.

Gli unici dati certi sono che uno di loro sarebbe gravissimo e in pericolo di vita. Che le vittime sono state portate all’ospedale Mercy dai vigili del fuoco. E che gli investigatori della sicurezza interdipartimentale stanno proseguendo le loro indagini. Infine: la pista privilegiata è quella che fa riferimento a un probabile regolamento di conti.

La Procura non ha potuto fornire per il momento ulteriori informazioni, ma è certo che il pubblico ministero respinge ad ora qualsiasi ipotesi terroristica. Secondo una fonte della polizia di Le Figaro, infatti, l’attacco sarebbe «legato ad un caso di racket che coinvolge membri della comunità afghana». Pertanto, con l’ipotesi terroristica esclusa per il momento, come ha detto il pubblico ministero, non si è potuto fornire subito altri elementi.