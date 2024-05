Terrore nella metropolitana di Lione: 4 persone accoltellate. Fermato un 27enne marocchino

È un 27enne originario del Marocco l’uomo che ha tentato una strage domenica 26 maggio nella metropolitana di Lione, accoltellando 4 persone. Due delle vittime hanno riportato gravi ferite anche se non sono in pericolo di vita.

Ha accoltellato 4 persone nel vagone affollato

Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Le Progrès, il 27enne marocchino è stato già in passato ricoverato in ospedale per problemi psichiatrici, ma risulterebbe incensurato. L’antiterrorismo non è stato coinvolto nelle indagini, mentre è stata aperta un’inchiesta della polizia criminale per “tentato omicidio”. “Il bilancio è di 4 vittime, nessuna con prognosi riservata – ha precisato un comunicato della prefettura -: due sono stati ricoverati in codice rosso, un terzo non in situazione di urgenza e un quarto con una ferita leggera”. L’uomo, armato di un coltello a scatto, è stato fermato dalla polizia senza problemi e posto in stato di fermo. “Nessun elemento” consente di ipotizzare un movente terroristico, ha fatto sapere la polizia.

Attacco nella metropolitana a Lione: chi è l’assalitore

L’attacco è avvenuto domenica intorno alle 14:40 sulla linea B, vicino a Place Jean-Jaures nel settimo distretto di Lione, ll’interno di un vagone fra le stazioni Oullins e Charpennes. Tuttavia, già in precedenza l’uomo era stato notato – sui marciapiedi della metropolitana – per un comportamento sospetto. Secondo un portavoce del servizio d’ordine della metro, il vagone era pieno al momento in cui l’uomo è entrato in azione. Subito dopo gli accoltellamenti, ha tentato di sbarazzarsi dell’arma, un coltello a scatto, che gli è poi stato trovato addosso, insieme con un passaporto.

🇫🇷 FLASH – Agression au couteau dans le métro lyonnais : quatre blessés dont deux graves. Le suspect, connu pour des troubles psychiatriques, a été interpellé.

📽️@actureact_info#Lyon #Métro #Agression #FaitsDivers pic.twitter.com/dLeyTeLYak — Media Express (@Media_Express1) May 26, 2024

I feriti sono 4, due colpiti all’addome e piuttosto gravi ma fuori pericolo. Gli altri due sono stati raggiunti da coltellate alle braccia. Trasportata in ospedale anche una donna in stato di shock che ha assistito all’attacco.