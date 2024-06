Rampelli: comitati per la mia corrente? Sono invenzioni, non esistono in nessuna parte d’Italia

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli scende in campo per smentire le notizie apparse in questi giorni sui comitati che si starebbero costituendo per dare vita alla componente dei Gabbiani dentro FdI.

“Ho cercato in questi giorni – afferma Rampelli – di non dare peso alla letterale invenzione di sedicenti ‘Comitati pro Rampelli’ che sarebbero nati qua e là sul territorio, confidando sull’intelligenza degli osservatori e sulla loro capacità di scartare a monte fake news che chiunque banalmente avrebbe potuto percepire come tali. Dal momento che sulla rete taluni perfino si esprimono al riguardo con ‘fake comment’, mi trovo costretto ad annunciare urbi et orbi che non esistono in nessun luogo d’Italia fantomatici Comitati per Rampelli, che sono il primo e più convinto sostenitore di Giorgia Meloni (da epoche non sospette) e vado fiero di aver condotto con lei un percorso che ha portato la destra al governo dell’Italia e sta portando l’Italia sulla cima d’Europa”.

“Resto – conclude – il creatore della comunità umana e politica che mi avrebbe poi consentito di fondare -insieme a un manipolo di ‘incoscienti’ – Fratelli d’Italia, oggi largamente primo partito nazionale. Sono sinceramente appagato da tanta grazia e lavoro solo per il movimento cui appartengo, insieme alle persone che credono nell’azione di questo governo”.