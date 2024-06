Precisazione dell’Agenzia delle Entrate sull’articolo “Cartella esattoriale a un bimbo di sei anni”

A proposito dell’articolo pubblicato lo scorso 16 giugno dal titolo “Cartella esattoriale a un bimbo di 6 anni”, l’Agenzia delle Entrate attraverso il suo ufficio stampa ha formulato le seguenti precisazioni che riceviamo e volentieri pubblichiamo:

“Desideriamo precisare che la cartella di pagamento citata fa riferimento alle imposte dovute sul trattamento di fine rapporto erogato dal datore di lavoro alla moglie e ai tre figli del signor Di Maria, deceduto nel 2017. Il datore di lavoro del Sig. Di Maria ha comunicato all’Agenzia le quote di trattamento di fine rapporto erogate a ciascuno dei suoi quattro eredi e, come previsto dalla legge, sono stati emessi quattro avvisi di liquidazione delle relative imposte, inviati alla madre dei bambini sia in qualità di erede che di tutore dei minori. Successivamente sono state emesse le relative cartelle di pagamento, tutte indirizzate alla signora e notificate da Agenzia delle entrate-Riscossione in data 7 luglio 2022. L’Agenzia è a disposizione – conclude la nota- per fornire supporto e assistenza alla famiglia con un apposito canale di dialogo presso la Direzione regionale del Lazio o via email (dr.lazio.sf@agenziaentrate.it)”.