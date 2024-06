Paura in Toscana per un boato misterioso: esperti non concordi sull’ipotesi del bolide (video)

Un misterioso boato ha spaventato turisti e abitanti della zona costiera della Toscana. Inizialmente il fenomeno è stato attribuito a un terremoto. Il comune di Campo nell’Elba, sull’isola turistica italiana, ha dichiarato su Facebook che una stazione di rilevamento nelle vicinanze ha “rilevato un evento sismico e acustico avvertito da tutti” alle 14:30.

Il boato, avvertito intorno alle 16:30, aveva fatto inizialmente pensare a un terremoto, subito smentito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alcuni avevano pensato a un volo a bassa quota, ma l’Aeronautica militare italiana ha poi precisato che non risultavano propri voli nell’orario e nella zona indicata che possano aver determinato un boato provocato da bang sonico.

“L’evento è stato registrato non solo dai sensori situati all’Elba, ma anche da quelli posti sul monte Amiata e a Champoluc in Valle d’Aosta, con azimuth e tempi tra loro compatibili”, osserva Emanuele Marchetti, dell’Università di Firenze, che ha eseguito le misurazioni e che collabora da tempo con la rete Prisma. “Se a Champoluc si registra solo l’evento principale, all’Elba e all’Amiata (molto più vicini alla sorgente) si registra un segnale che mostra un’ampia traiettoria in atmosfera. Considerando gli azimuth dei tre array, la posizione dell’evento principale dovrebbe situarsi a Sud dell’isola di Montecristo”.

L’ipotesi più accreditata è che potrebbe essere stato il passaggio di una brillante meteora (bolide) a sud dell’isola di Montecristo, a causare il forte boato avvertito giovedì pomeriggio nella parte meridionale della Toscana. Ad avanzare questa nuova ipotesi sono gli esperti di Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell’Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Ad ascoltare il Corriere della Sera, non è la prima volta che all’Isola d’Elba si sentono boati misteriosi. Eventi simili avvenuti nel 2012, nel 2016 e nel 2023 non sono ancora stati spiegati.