Bolide nella notte sull’Italia centrale: il video registrato a Roma. In Abruzzo segnalati blackout

Un bolide ha attraversato sabato sera, illuminandoli, i cieli dell’Italia centrale. La spettacolare sequenza è stata registrata dalle webcam di Meteo Lazio. “Ecco la registrazione della nostra telecamera di Roma Batteria Nomentana che non perde mai un colpo. Ieri, sabato 5 agosto 2023, intorno alle 22.20, ha ripreso il passaggio del bolide sui cieli della Capitale”, si legge in un post pubblicato stamattina sulla pagina ufficiale dell’agenzia metereologica. o. Segnalazioni dell’avvistamento di un passaggio luminoso di grosse dimensioni sono arrivate in particolare dall’Abruzzo: da Pescara, dal Teramano e dalla Marsica.

In Abruzzo in concomitanza con il fenomeno un blackout

Contestualmente, un esteso blackout ha interessato l’area metropolitana di Pescara, con centinaia di utenze disalimentate, dal capoluogo adriatico a Spoltore (Pescara) e Francavilla al Mare (Chieti). In tanti, sui social, si sono chiesti se potesse esserci un collegamento tra il bolide e l’improvvisa mancanza di corrente elettrica. Il fenomeno astronomico è stato registrato da una webcam della rete di stazioni meteo dell’associazione ‘Caput Frigoris’, installata presso il rifugio “Capanna di Sevice”, sul massiccio del Monte Velino a quota 2119 metri. Il rifugio, di proprietà del Comune di Magliano de’ Marsi (L’Aquila), è il quinto più alto di tutto l’Appennino e si trova dinanzi alle cosiddette “Tre Sorelle”, sul Piano dei Cavalli, tra il Monte Velino e il Monte Rozza. La stazione meteo è stata allestita, nell’ottobre 2022, dall’associazione Caput Frigoris in collaborazione con Gruppo Escursionisti del Velino.

Il bolide può essere anche “spazzatura spaziale”

Per gli esperti il fenomeno di ieri va catalogato come un cosiddetto bolide, cioè il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica (un satellite) o blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa). Il colore è dato dalla composizione chimica. Con riferimento al materiale roccioso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.