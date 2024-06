Paura in Francia, fiamme sulla reggia di Versailles: fuoco e fumo da un tetto, turisti evacuati (video)

L’incendio scoppia all’improvviso. E altrettanto tempestivamente scatta l’allarme. Quando il fuoco si scatena su un tetto in ristrutturazione alla reggia di Versailles (vicino a Parigi), è il panico. Sconcerto e paura però non arrivano a prendere il sopravvento sui tanti visitatori che, come sempre, gremiscono le sale e i giardini del castello, perché altrettanto immediato è l’intervento dei camion dei pompieri. Eppure, c’è tempo e modo di filmare incidente e sgomento in diretta. E le immagini del fumo e delle lingue di fuoco che si sprigionano dalla sommità della dimora reale d’oltralpe arrivano in tempo (anche quello reale) sui social. Nel frattempo però, i numerosi visitatori che si trovavano all’interno dei locali sono stati fatti evacuare, l’istante dopo che è scattato l’allarme antincendio.

Fuoco da un tetto della reggia di Versailles: visitatori evacuati

Paura oggi in Francia per un incendio oggi alla reggia di Versailles, il castello regale d’oltralpe, simbolo del potere assoluto della monarchia francese durante il periodo dell’Ancien Régime. Le fiamme sono divampate in un cantiere di ristrutturazione del tetto del castello, proprio sopra il cortile di marmo, nella residenza reale, precisa il dipartimento delle comunicazioni della Reggia di Versailles. Ma le fiamme, per fortuna, sono state domate subito. E proprio mentre centinaia di visitatori attendevano all’esterno. Sui social network diversi utenti hanno diffuso immagini e video che mostrano una colonna di fumo che fuoriesce dal castello. Come si vede chiaramente anche dalle immagini da tuffo al cuore postate su X (e riportate di seguito). Immagini che ci riportano indietro, al devastante incendio che 5 anni fa colpì Notre Dame…

⚠️ Début d’incendie au Château de Versailles. Évacuation en cours ! pic.twitter.com/v9uPvCwuYM — Nicolas Vidal (@nicolasputsch) June 11, 2024

L’allarme rientra subito grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco

L’incendio dunque è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti sul posto. I turisti presenti nella struttura sono stati fatti evacuare a titolo precauzionale. E il sito è stato riaperto al pubblico dopo circa un’ora dall’allarme. Fortunatamente «non si sono verificati feriti o danni alle collezioni del patrimonio», ha riferito ancora il dipartimento delle comunicazioni della Reggia di Versailles. Intanto però, come riportano stampa e tv francesi, autorità e addetti del settore intendono svolgere indagini per determinare con precisione l’origine e le circostanze dell’incendio.