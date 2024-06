Bolzano, esplosione in una fabbrica di alluminio: 8 feriti per ustioni, 1 in rianimazione

È di otto feriti, e no di sei (di cui 5 gravi), il bilancio di una forte esplosione avvenuta dopo la mezzanotte nello stabilimento Aluminium, in zona industriale a Bolzano. Il più grave – riporta Rai Alto Adige – è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale del capoluogo altoatesino. Era passata la mezzanotte quando dalla ditta Aluminium in via Toni Ebner è scattato l’allarme a seguito di una forte esplosione. L’incendio si è sviluppato nel magazzino.

Bolzano, forte esplosione in una fabbrica di alluminio

Diversi dipendenti impegnati nel turno di notte presso l’azienda che dal 1936 produce alluminio sono stati coinvolti. Gli elicotteri di soccorso si sono messi in volo di notte per portare i cinque feriti nei centri di grandi ustionati. Due operai sono stati portati a Verona, mentre uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Le persone con ferite meno gravi si trovano a Bolzano. Per il momento non si hanno notizie sull’identità degli ustionati. Aluminium, che produce dal 1936, ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, diventando leader nel mercato europeo.

Kompatscher: “Un incidente gravissimo”

“Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali sono le cause di questo incidente. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto”. Così all’Ansa il governatore altoatesino Arno Kompatscher.