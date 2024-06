Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Paura per il terremoto anche a Napoli

Ancora scosse sono state registrate dall’Ingv nella notte a Napoli e ai Campi Flegrei, l’epicentro del terremoto è stato identificato nella zona della Solfatara. La scossa più forte è stata quella di magnitudo 3.7 registrata alle ore 4.09. Altre scosse sono state registrate, rispettivamente, alle 3.52 con magnitudo 3.5, subito dopo un’altra di magnitudo 3. Alle 4.10 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 e alle ore 4.17 di magnitudo 2.3.

Paura e preoccupazione, ma nessun danno registrato

Le scosse hanno comportato un’ennesima notte di paura per la popolazione, ma allo stato attuale non si registrano danni. Fra i primi a illustrare la situazione il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. La città fa parte della zona rossa nell’area dei Campi Flegrei ed è stata uno dei posti in cui le scosse si sono avvertite con più forza.

“C’è il fisiologico spavento per la situazione che stiamo vivendo, la gente è anche scesa per strada perché ha avvertito la scossa, ma non ci sono segnalati danni al momento”, ha spiegato Manzoni all’agenzia di stampa Adnkronos. Al momento non risultano, ha spiegato il sindaco, segnalazioni dal territorio, ma i controlli sono in corso. Anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha parlato di “preoccupazione”, riferendo però che allo stato non risultano richiese di interventi.

Il terremoto avvertito con forza anche in alcuni quartieri di Napoli

Le scosse di terremoto, monitorate dall‘Ingv, sono state avvertite con forza anche a Napoli, in particolare – secondo quanto riporta il Mattino, nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Pianura, Posillipo e al Vomero.