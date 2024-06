Nel duello tv tra Trump e Biden tutto (o quasi) in una notte: quando lo show supera la politica

Quasi un match di pugilato, con lo studio della Cnn, ad Atlanta, a fare da ring. La durata come una partita di calcio: 90 minuti, ma senza pubblico. Sin dai tempi del duello tra Kennedy e Nixon, il faccia a faccia tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti si è deciso in uno studio tv. Non hanno fatto eccezione il presidente Joe Biden e il candidato repubblicano Donald Trump, nel dibattito di Atlanta, seguito come la finale di un campionato mondiale di calcio. O, per restare in metafore a stelle strisce, come la finale di un Superbowl. E come la finale del football americano, è stata riservata ai sonnambuli italiani: in onda dalle 3 della notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno.

Chi siederà sulla poltrona da novembre 2024 sulla poltrona che, per tradizione, è quella dell’uomo più potente del mondo? Il dibattito di Atlanta ha un peso enorme, considerando che ci sarà solo un altro faccia a faccia tra i due candidati, a ottobre, poche settimane prima del voto.

Trump Biden: senza appunti, senza pubblico come in un duello tv

Sono, in pratica, solo due cartucce a disposizione per i due vecchi duellanti. E il termine vecchio stavolta non può definirsi “politicamente scorretto”. Il presidente uscente ha 81 anni, il suo sfidante ne ha 77 e mai nella storia americana si sono visti due rivali così anziani a contendersi la Casa Bianca. E proprio sulla tonicità e sulla lucidità di Biden gioca perfidamente il campo repubblicano. Anche Trump, intervenendo con la comunità italo-americana di Philadelphia, ha elogiato il nostro premier Giorgia Meloni per la “capacità di gestione del G7”, ma anche per l’abilità a orientare “Sleepy Joe”, Joe l’addormentato.

E la battuta ha colto il segno. Forse non è un caso che l’ultimo sondaggio del New York Times dia ben 6 punti di distacco tra i due: con il tycoon newyorkese davanti all’attuale inquilino della Casa bianca. Al di là dell’esito del faccia a faccia tv, la posta in palio è altissima. E gli occhi del mondo sono finiti inevitabilmente su Atlanta. In tanti, anche i più scettici, sperano che Trump abbia davvero la soluzione giusta per risolvere le crisi in Ucraina e in Israele, nel modo più rapido e meno cruento.

Per Biden il punto debole di Trump è il nuovo status di “criminale condannato”. La strategia d’attacco è nota ed è quella che la sinistra nostrana riservò per anni a Berlusconi: Trump si preoccupa solo di se stesso e si candida anche per evitare la prigione. I guai giudiziari sono indubbiamente il tallone d’Achille del tycoon. Dopo la condanna per i soldi alla pornostar Stormy Daniels, la data chiave sarà l’11 luglio, quando il giudice di New York annuncerà la sanzione contro Trump. L’ipotesi del carcere sembra improbabile e una delle possibilità è quella che vengano concessi i domiciliari all’ex presidente, impedendogli di fatto di partecipare alla convention repubblicana. Ma molti sondaggisti sanno che la notte decisiva per indirizzare l’opinione pubblica può essere questa. Ai due contendenti è stata negata anche la possibilità di leggere appunti, con tempi cronometrati, pena interruzione dell’audio. Un dibattito tv come uno show. Novanta minuti per decidere le sorti dell’America e anche un po’ del mondo.