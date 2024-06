Milano, ubriaco investe una 24enne sulle strisce e la trascina per 300 metri, ha rischiato il linciaccio. La giovane è in coma

Ha percorso oltre 300 metri con una ragazza incastrata sotto l’auto. A bloccarlo è stato l’equipaggio di una Volante della polizia. Che incrociandolo in strada, in piazza Bausan, quartiere Bovisa, a Milano, ha notato l’orrore: le gambe della ragazza spuntavano da sotto la macchina; dalla parte della ruota anteriore sinistra. Con l’aiuto di alcuni passanti e residenti, gli agenti hanno quindi sollevato la vettura – una Ford Fiesta – per liberare la vittima: una 23enne italiana, con profonde ferite e ingente perdita di sangue. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i poliziotti hanno nel frattempo recuperato una coperta e tamponato le ferite; e chiesto l’intervento di un’altra pattuglia. Per mettere al sicuro l’investitore, minacciato dalla folla che intanto s’era creata attorno alla vettura. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ora ricoverata in coma farmacologico in prognosi riservata.

L’investitore era ubriaco, rischia il linciaggio

Ennesimo episodio inaccettabile dovuto a un balordo irresponsabile. Abbiamo ancora il cuore gonfio per la morte di Francesco Valdiserri, rimasto anche lui ucciso mentre passeggiava in strada sul marciapiede, a Roma. Gli incidenti, alcuni mortali, provocati da chi si mette alla guida dopo avere assunto alcol e droga è un rosario inaccettabile. In base alle prime informazioni, la vittima era stata investita insieme a un’amica 30enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali :all’incrocio tra via Ricotti e via Mercantini, 300 metri abbondanti prima di piazza Bausan. Nell’urto, la 30enne è stata sbalzata via dalla macchina (la donna è stata poi trasportata in codice verde al San Carlo per contusioni guaribili in sette giorni); mentre la 24enne è rimasta incastrata sotto l’auto. L’investitore è un ragazzo italiano di 21 anni, residente in zona e risultato positivo all’alcoltest a cui l’hanno in seguito sottoposto i vigili, intervenuti per i rilievi. L’automobilista è stato denunciato.

La giovane 24enne in coma

Nel frattempo erano accorsi passanti e residenti: tutti si sono dati da fare per aiutare la giovane; chi lanciando coperte dalle finestre per tamponare le ferite, chi aiutandola in strada. Qualcuno ha aiutato gli agenti a liberare la ragazza, sollevando l’auto. Altri non hanno potuto trattenere la furia, la rabbia per l’ennesimo gravissimo incidente procurato da chi si mette alla guida in stato di ebrezza: hanno cercato di aggredire l’investitore, messo al riparo solo dall’intervento degli agenti all’interno della Volante.