L’ultima follia woke arriva dall’Inghilterra: uno studio per capire se il latte è razzista

La woke culture non risparmia nemmeno il latte. Dopo la Cappella Sistina, tacciata di razzismo, ora è la volta del latte, l’alimento più nutriente della terra, simbolo di crescita naturale. Non per alcuni studiosi inglesi, però, che con finanziamenti pubblici effettueranno una ricerca per stabilire le connessioni tra il latte e le ipotesi di colonialismo e razzismo. Sembra una barzelletta ma non lo è.

Lo studio sul latte razzista

Il progetto “Milking it: colonialism, heritage & everyday engagement with dairy” ha ottenuto il finanziamento dell’Arts and Humanities Research Council, anche se per il momento non è stata rivelata l’entità del sussidio. Ma a preoccupare sono i contenuti, considerando che i ricercatori partiranno dalla bevanda per “comprendere come le eredità coloniali influenzano le questioni contemporanee e la vita delle persone” .

La ricerca sarà guidata dal dottor JC Niala dell’History of Science Museum di Oxford e dalla dottoressa Johanna Zetterstrom-Sharp, professoressa associata presso l’UCL. “Il latte è una lente affascinante per esplorare i processi e il potere coloniale quotidiano, dalla recinzione della terra alle concezioni di igiene, maternità e salute” , le parole di quest’ultima, non nuova a esternazioni di questo genere.

Dal latte a Michelangelo, la dittatura degli stupidi

Lo studio sul latte( che già in quanto bianco potrebbe essere definito razzista..) è solo l’ennesima boutade della woke culture, che negli Stati Uniti sta diventando una dittatura. L’esempio di uno dei capolavori più ammirati dell’arte classica, La Cappella Sistina, ritenuta discriminante perché priva di angeli di colore sembrava essere l’acme prima dell’analisi sul latte. Peraltro proprio il latte, da sempre, è il primo alimento consigliato per i bambini denutriti o malnutriti dei Paesi più poveri. Una stupidaggine che, oltretutto, la stragrande maggioranza dei cittadini di colore degli States( divenuti di recente la popolazione più presente) considera proprio tale. Una minoranza anglo-americana vorrebbe sovvertire tutto. Oggi è la volta del latte. Pazienza.