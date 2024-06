Liguria, Giovanni Toti incontra gli assessori del centrodestra: “Andate avanti”

“Il presidente è lucido e determinato e ci ha incoraggiato a continuare l’azione politica”. Sono le prime parole del governatore ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, nella conferenza stampa organizzata al termine dell’incontro con Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio scorso nell’ambito dell’inchiesta per corruzione. L’incontro, avvenuto nella villetta di Ameglia, dove vive Toti, è stato autorizzato dal gip Paola Faggioni ed è durato tre ore. “Siamo determinati a proseguire la nostra azione” ha sottolineato Piana. All’incontro erano presenti gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Durante il vertice si è discusso della tenuta della maggioranza regionale di centrodestra e dei principali temi da affrontare nel prossimo futuro da parte dell’amministrazione regionale.

L’inchiesta su Toti e l’arresto del 7 maggio

L’inchiesta su Giovanni Toti era partita da oltre quattro anni culminando nell’applicazione della misura di custodia cautelare domiciliare lo scorso 7 maggio. Il governatore è accusato di avere ricevuto versamenti dall’imprenditore Aldo Spinelli, già Presidente di Genoa e Livorno, in cambio di favori per le sue attività portuali. Il Presidente ligure si è sempre difeso sostenendo che quei finanziamenti( peraltro regolarmente contabilizzati) non fossero tangenti. Il Giudice per le indagini preliminari ha recentemente respinto la richiesta di libertà avanzata dai legali di Toti ritenendo fattibile una reiterazione del reato.

Il ricorso al Riesame

L’avvocato Stefano Savi, che difende Giovanni Toti, ha annunciato il ricorso al Riesame ed eventualmente in Cassazione per la revoca del provvedimento cautelare. Savi sostiene l’inesistenza del rischio di reiterazione del reato – una delle esigenze cautelari riconosciute dal giudice – in quanto, scrive in sostanza, se Toti tornasse libero e in carica, “starebbe molto attento prima di chiedere finanziamenti a imprenditori in potenziale conflitto d’interessi” come il magnate del porto Aldo Spinelli.

Gli scenari possibili

Le parole di Giovanni Toti confermano la sua volontà di andare avanti. Tecnicamente non c’è nessun problema per il Consiglio regionale fino alla scadenza del mandato legislativo prevista tra un anno. Fino a quando Toti sarà impossibilitato, le funzioni saranno esercitate da Piana. Peraltro, essendo stato cambiato lo Statuto il 2020, il governatore uscente potrebbe anche ricandidarsi, non valendo per lui il vincolo del secondo mandato.