Italiani favorevoli all’autonomia, entusiasti sul premierato: il sondaggio Piepoli promuove il governo

Favorevoli all’autonomia differenziata, molto favorevoli, quasi entusiasti sulla riforma del premierato: è la fotografia degli italiani secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli, realizzato tra il 17 e il 19 giugno.

Il sondaggio dell’Istituto Piepoli sulle riforme del momento

Governo Meloni promosso a pieni voti dalla maggioranza degli italiani, dunque, almeno sulle due misure più citate in questi giorni sui media. Alla domanda: “Quanto direbbe di essere d’accordo con l’autonomia differenziata?”, il 54% degli interpellati a risposto complessivamente con il termine “Molto” o “Abbastanza”. Mentre c’è uno zoccolo duro del 35% che ha risposto “per nulla”. Se la domanda si circoscrive agli elettori di centrodestra, il grado di soddisfazione sale addirittura al 70%.

Per il 48% degli italiani FdI è il vero vincitore delle Europee

Ancora più favorevole il giudizio sulla riforma del premierato, che tanto spaventa parte dell’opposizione. In questo caso, la percentuale che la approva “molto” o “abbastanza” tocca il 61% degli interpellati. Mentre chi non approva per nulla l’elezione diretta del capo del governo si ferma al 36% degli italiani. Non sono mancate domande relativamente all’esito delle Elezioni Europee. Qui il vincitore indiscusso è uno solo: Giorgia Meloni e il suo partito.

Infatti, alla domanda: “Quale partito è il vero vincitore di queste elezioni”?, il 49% delle persone interpellate dall’Istituto Piepoli ha risposto Fratelli d’Italia. Il secondo partito citato è il Pd, con appena il 10%, seguito da Forza Italia (6%) e Alleanza Verdi – Sinistra italiana (5%). Relativamente, invece, all’esito complessivo delle elezioni per il Parlamento europeo, dopo le elezioni europee l’Europa esce “rafforzata” solo per il 22% degli interpellati. Ne esce “indebolita” secondo il 27% del campione ascoltato e “Nè rafforzata nè indebolita” per il rimanente 43%.

Non è mancata una domanda extra politica, da parte dell’Istituto Piepoli, relativamente agli Europei di calcio. In questo caso, la maggioranza degli interpellati, avevano dato il loro pronostico sulla squadra vincitrice degli Europei: Italia al 32%, Germania al 17%, Inghilterra e Spagna all’11% e Francia al 9%. Ma il sondaggio è stato realizzato poche ore prima che la Nazionale rimediasse la figuraccia barbina contro la Spagna. Oggi, c’è da ritenere che, all’Istituto Piepoli, fornirebbero una risposta decisamente diversa.

Il sondaggio completo è consultabile al seguente link.