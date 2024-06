Ita-Lufthansa, dalla Commissione Ue il via libera tecnico. Giorgetti: “Penso che convoleremo a nozze”

La Commissione europea ha aperto all’acquisizione di Ita da parte di Lufthansa. Quello adottato è un primo orientamento tecnico e informale, in vista della decisione ufficiale che sarà resa nota entro il 4 luglio. Ma il passaggio è considerato comunque di rilievo. “La data è fissata, sono convocati sposi e testimoni: in questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere”, ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento all’Associazione industriale di Cremona.

Il “duro lavoro” per rassicurare la Commissione sulla concorrenza

Dunque, pur mantenendo una dovuta cautela, per l’operazione Ita-Lufthansa a questo punto ci si attende un via libera. “Ancora in questi giorni si è lavorato duramente”, ha spiegato Giorgetti. Il nodo fino all’ultimo è quello sulle condizioni poste dalla Commissione per l’ingresso di Ita nel gruppo Lufthansa, per superare i problemi per la concorrenza legati alle rotte su Linate e non solo. Negli ultimi giorni sono stati fatti progressi: il dossier non è ancora chiuso ufficialmente, come confermato dalle parole del ministro, ma fonti europee interpellate dall’agenzia di stampa Ansa hanno parlato di “progressi decisivi”.

Verso l’acquisizione di Ita da parte di Lufthansa

Se a inizio luglio arriverà il via libera della Commissione, Lufthansa potrà acquisire il 41% di Ita detenuto dal Mef, per poi arrivare al 100% in una fase successiva. Il primo step prevede un aumento di capitale di 325 milioni.