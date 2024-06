Intervento chirurgico per Calenda. “Affettato ma tutto bene”. Il post su Instagram dal letto d’ospedale

“Affettato ma tutto bene”. Un Carlo Calenda dal letto d’ospedale nella foto postata su Instagram lo ritrae con il sorriso forzato di chi si è da poco sottoposto ad un intervento chirurgico. Il leader di Azione lo aveva annunciato, dichiarando la sua prossima assenza per un periodo ancora non definito dovuto ad un’operazione chirurgica rimandata durante la campagna elettorale. Non rinuncia ai social e da lì Carlo Calenda rassicura tutti:

Calenda operato: “Per qualche giorno sarò fuori gioco”

«Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi». «Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio». L’intervento era programmato da tempo e il parlamentare lo aveva dovuto posticipare perché fino ad un paio di settimane fa impegnato per le Europee. Che per Azione sono andatre malissimo, visto che non è stata raggiunta la soglia minima del 4 per cento per entrare nel Parlamento di Bruxelles.

Il web: “politicamente me stati sui c…, ma ti auguro di rimetterti”