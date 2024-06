Il Lazio prima regione d’Italia a garantire gratuitamente l’apparecchio per misurare la glicemia

La regione Lazio è la prima in Italia a garantire gratuitamente il dispositivo tecnologico per l’automonitoraggio glicemico (Smbt) a favore dei cittadini affetti dal diabete. Un apparecchio che sarà consegnato a domicilio e che monitorerà l’andamento settimanale della glicemia del paziente. Si tratta di una vera e propria svolta per i pazienti del diabete di tipo 1 e tipo 2, che necessitano di un autocontrollo frequente. La prescrizione dei dispositivi Smbt, con il relativo consumo, potrà essere effettuata esclusivamente dagli specialisti diabetologi ed endocrinologhi. L’estensione è prevista da una determinazione del direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, su proposta del dirigente dell’area farmaci e dispositivi, Marzia Mensurati.

“Il Lazio apre le porte dell’innovazione per assicurare un livello elevato e qualitativo dell’assistenza sanitaria. Siamo orgogliosi di essere la prima Regione d’Italia a garantire gratuitamente il dispositivo tecnologico per l’automonitoraggio istantaneo glicemico a tutti pazienti affetti dal diabete, anche a quelli meno gravi”, ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.